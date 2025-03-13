１２日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６７．６８ドル（＋１．４３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９４６．８ドル（＋２５．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３４８．４セント（＋５９．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３８．７５セント（－２．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４８．７５セント（－７．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９８７．５０セント（－１０．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３０３．７７（＋０．８２）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６７．６８ドル（＋１．４３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９４６．８ドル（＋２５．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３４８．４セント（＋５９．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３８．７５セント（－２．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４８．７５セント（－７．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９８７．５０セント（－１０．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３０３．７７（＋０．８２）
出所：MINKABU PRESS