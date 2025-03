【サンリオ×もち吉】ハローキティ･マイメロディ･クロミの特別缶が数量限定登場♡

もち吉では、サンリオとコラボをした数量限定の特別缶を、2025年3月18日(火)より、もち吉直営店舗および通信販売、もち吉ネット本店にて発売いたします。サンリオの人気キャラクターである、ハローキティとマイメロディ、クロミをデザインした特別缶が登場します。かわいすぎる缶に入った米菓は、贈り物や手土産にもピッタリですね。ぜひこの機会にチェックしてみてください。

サンリオとのコラボ缶が登場

© ’25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L655512

サンリオの人気キャラクターとコラボレーションをした、特別缶が登場します。「ハローキティ」「マイメロディ」「クロミ」をデザインした、キュートな缶入りの米菓が登場。

贈り物やお土産にもおすすめのアイテムなので、ぜひこの機会にチェックしてみてください。

サンリオキャラクターズとのコラボアイテムの詳細

おまつりこまち ハローキティ 缶/おまつりこまち マイメロディ 缶/おまつりこまち クロミ 缶

価格:1,080円(税込)

ブランドで初となるサンリオとのコラボアイテムが登場。「ハローキティ」「マイメロディ」「クロミ」の3人のキャラクターをデザインした3種の缶には、ブランドの定番人気である「餅のおまつりこまち」のサラダ味と梅ざらめ味が入っています。

おまつりこまち サンリオキャラクターズ 缶

価格:3,240円(税込)

特別包装をほどこした、3缶コンプリートセットも必見です。

ステッカー&専用キャリーバックがついてくる

1缶に1枚、それぞれ6種のオリジナルステッカーがランダムで入っているので、どれが当たるかはお楽しみ。

単品でもセットでも、専用のキャリーバックがついており、手土産や贈り物にしても喜ばれそうですね。

サンリオとのコラボアイテムを手に入れよう

もち吉から発売される、サンリオキャラクターズとの初のコラボアイテムをご紹介しました。

ブランドで大人気の米菓が、「ハローキティ」「マイメロディ」「クロミ」をデザインした特別な缶に入って登場します。

キュートな缶入りのお菓子は、贈り物にすると喜ばれそうですね。数量限定のアイテムなので、ぜひこの機会に試してみてはいかがでしょうか。