CL¥Ù¥¹¥È8½ÐÂ·¤¦¡ª¡¡½à¡¹·è¾¡¤Ç¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëvs¥Þ¥É¥ê¡¼¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óvs¥¤¥ó¥Æ¥ë¤é·ãÀïÉ¬»ê¤Î¹¥¥«¡¼¥É

チャンピオンズリーグ(CL)のラウンド16が19日に終了。この結果、準々決勝に進出する8チームが決定した。リーグフェーズ上位に入ったストレートインの8チームと、プレーオフを制した8チームによって争われたラウンド16。リーグフェーズ首位のリバプールがパリ・サンジェルマン(PSG)にPK戦の末に敗れたものの、バルセロナやアーセナル、インテルのリーグフェーズ上位チームが順当に8強入りを決めた。

また、スペインとドイツの同国勢対決はレアル・マドリーがアトレティコを、バイエルンがレバークーゼンを下している。国別ではイングランド、スペイン、ドイツが2クラブずつ、そこにフランスのPSG、イタリアのインテルが加わる形に。日本人選手は伊藤洋輝(バイエルン)、冨安健洋(アーセナル)の2選手が勝ち上がった。なお、準々決勝は1stレグが4月8.9日、2ndレグが同15.16日に開催予定だ。◆CL準々決勝 対戦カードパリ・サンジェルマン vs アストン・ビラアーセナル vs レアル・マドリーバルセロナ vs ドルトムントバイエルン vs インテル