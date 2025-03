人気魔法学園アクションアドベンチャー舞台「イリス・ノワール」シリーズの第3弾『イリス・ノワール -魔鏡のクリス-』が、4月2日から6日まで東京・六行会ホールで上演される。主演・クリスティナ役に河内美里を据え、エジプトを舞台にした新たな物語が展開される。開幕を前にキービジュアルが公開された。 ILLUMINUSが企画・製作を手掛ける本シリーズは、黒魔術ミステリーと成長物語を融合させ、観客を引き込んで

