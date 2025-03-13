本日の予定【発言・イベント】
9:00 豪消費者インフレ期待（3月）
15:30 全国銀行協会会長、定例会見
18:00 レーン・フィンランド中銀総裁、欧州経済政策研究センター（CEPR）「インフレ急上昇後の金融政策」講演
18:15 デギンドスECB副総裁、欧州の大災害リスク管理に関する討論会参加
19:00 ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、マクルーフ・アイルランド中銀総裁、イベント出席
21:00 マクルーフ・アイルランド中銀総裁、講演
23:00 グラピンスキー・ポーランド中銀総裁、記者会見
14日1:00 オーストリア中銀ホルツマン総裁とコッハー次期総裁、エネルギー会議出席
2:00 米30年債入札（220億ドル）
2:30 ナーゲル独連銀総裁、ビルロワドガロー仏中銀総裁、欧州経済に関する討論会参加
※予定は変更することがあります
15:30 全国銀行協会会長、定例会見
18:00 レーン・フィンランド中銀総裁、欧州経済政策研究センター（CEPR）「インフレ急上昇後の金融政策」講演
18:15 デギンドスECB副総裁、欧州の大災害リスク管理に関する討論会参加
19:00 ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、マクルーフ・アイルランド中銀総裁、イベント出席
21:00 マクルーフ・アイルランド中銀総裁、講演
23:00 グラピンスキー・ポーランド中銀総裁、記者会見
14日1:00 オーストリア中銀ホルツマン総裁とコッハー次期総裁、エネルギー会議出席
2:00 米30年債入札（220億ドル）
2:30 ナーゲル独連銀総裁、ビルロワドガロー仏中銀総裁、欧州経済に関する討論会参加
※予定は変更することがあります