「Bunkamuraザ・ミュージアム」、東急百貨店本店跡地の新施設に拡大移転 29年竣工予定
現在休館中の渋谷の複合文化施設「Bunkamura ザ・ミュージアム」が、東急百貨店本店の跡地に建設される新施設に拡大移転する。
◼️Shibuya Upper West Project 概要
新施設は、東急、L キャタルトン リアル エステート、東急百貨店の3社が出資を決定している「渋谷アッパー・ウエスト・プロジェクト（Shibuya Upper West Project）」の一環として、東急百貨店本店の跡地に建設。2029年の竣工を予定している。地下1階から地上6階が商業施設となり、Bunkamuraザ・ミュージアムは7階に移転する。
拡大移転するBunkamuraザ・ミュージアムは、ルウェーの建築・デザイン事務所「スノヘッタ（Snøhetta）」が、デザインを担当。複数の展示室から構成される展示面積は約1000平方メートル、展示面積の拡大と最新設備の導入により、より幅広い分野の大型展覧会の開催が可能になるという。
◼️Shibuya Upper West Project 概要
所在地：東京都渋谷区道玄坂2丁目24番1号
用途：リテール、ホテル、レジデンス、ミュージアム など
敷地面積：約1万3675平方メートル（※Bunkamura含む）
延床面積：約11万9000平方メートル（※Bunkamura含む）
階数：新築部分：地上34階 地下4階
高さ：155.7m