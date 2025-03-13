日経225先物テクニカルポイント（13日夜間取引終了時点）
13日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比210円高の3万7000円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40887.42円 ボリンジャーバンド3σ
39988.95円 ボリンジャーバンド2σ
39417.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39130.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
39090.47円 ボリンジャーバンド1σ
38814.53円 75日移動平均
38605.90円 200日移動平均
38192.00円 25日移動平均
37790.00円 一目均衡表・基準線
37293.53円 ボリンジャーバンド-1σ
37120.00円 一目均衡表・転換線
37000.00円 13日夜間取引終値
36880.00円 5日移動平均
36819.09円 12日日経平均株価現物終値
36395.05円 ボリンジャーバンド2σ
35496.58円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40887.42円 ボリンジャーバンド3σ
39988.95円 ボリンジャーバンド2σ
39417.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39130.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
39090.47円 ボリンジャーバンド1σ
38814.53円 75日移動平均
38605.90円 200日移動平均
38192.00円 25日移動平均
37790.00円 一目均衡表・基準線
37293.53円 ボリンジャーバンド-1σ
37120.00円 一目均衡表・転換線
37000.00円 13日夜間取引終値
36880.00円 5日移動平均
36819.09円 12日日経平均株価現物終値
36395.05円 ボリンジャーバンド2σ
35496.58円 ボリンジャーバンド3σ
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