　13日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比210円高の3万7000円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40887.42円　　ボリンジャーバンド3σ
39988.95円　　ボリンジャーバンド2σ
39417.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39130.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
39090.47円　　ボリンジャーバンド1σ
38814.53円　　75日移動平均
38605.90円　　200日移動平均
38192.00円　　25日移動平均
37790.00円　　一目均衡表・基準線
37293.53円　　ボリンジャーバンド-1σ
37120.00円　　一目均衡表・転換線
37000.00円　　13日夜間取引終値
36880.00円　　5日移動平均
36819.09円　　12日日経平均株価現物終値
36395.05円　　ボリンジャーバンド2σ
35496.58円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース