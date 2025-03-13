¡ÖºÇ½é¤ÏËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡Ä¡×ÅìÂç¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿ÀÄÇ¯¤¬½Ð¿ÈÍÄÃÕ±à¤òË¬¤ì¤Æ±àÄ¹¤ËÅÁ¤¨¤¿¡Ö¾×·â¤Î°ì¸À¡×
»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ï¡¢¿Æ¤«¤é¤Î¡ÖÎÉ¼Á¤«¤ÄÂçÎÌ¤Î¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¡×¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤È¸À¤¦¾®Àô»á¡£Èà¤¬±àÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÅìµþ¤¤¤º¤ßÍÄÃÕ±à¡×¤Ç¤Ï¡¢ËÉÙ¤Ê¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Î¤â¤È¡¢±à»ù¤¿¤Á¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤Ê³èÆ°¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£°ú¤Â³¤¾®Àô»á¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤ªÂ£¤ê¤¹¤ë¡£
Á°ÊÔµ»ö¡ÒÉ¬Í×¤Ê¤Î¤ÏÂçÎÌ¤Î¡ÖÎÉ¼Á¤Ê¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¡×¡Ä±à»ù5000¿Í¤ÈÀÜ¤·¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¡¢IQ120¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö»Ò°é¤Æ¤Î¸¶Íý¡¦¸¶Â§¡×¡Ó¤è¤êÂ³¤¯
ºÇ¤â½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö¶µ°é¤ÎºÆ¸½À¡×
µ»ö¤ÎÁ°ÊÔ¤Ç¤â½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±à¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ÏËÉÙ¤Ç¤¹¡£¤â¤¦°ìÅÙ¤ª¤µ¤é¤¤¤¹¤ë¤È¡¢¤ª¤â¤Ê³èÆ°¤È¤·¤Æ¡¢
¡¦¡ÖÆÉ¤ß¡×¤ò½Å»ë¤·¤¿´Á»ú¶µ°é
¡¦É´¶Ì¤½¤í¤Ð¤ó¤ò»È¤Ã¤¿»»¿ô¶µ°é
¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¤è¤ë²»³Ú¶µ°é
¡¦Ã£À®ÌÜÉ¸¤ò·è¤á¤Æ¼è¤êÁÈ¤àÂÎ°é
¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥«¥ë¥¿¡¢É´¿Í°ì¼ó¡¢²»ÆÉ¡¢±éÁÕ¡¢¹ç¾§¡¢ÆìÄ·¤Ó¡¢µÕ¾å¤¬¤ê¡¢¿å±Ë¡Ä¡ÄÅù¡¢À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Þ´¶¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÎÉ¼Á¤Ê»É·ã¤òÂçÎÌ¤Ë¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¶µ°é¤ò¡¢ºÙÉô¤Ï¤È¤â¤«¤¯ÂçÏÈ¤ÏÊÑ¤¨¤º¤ËÄ¹Ç¯¡¢¤½¤ì¤³¤½30Ç¯¡¢40Ç¯¤È¤¤¤¦Ã±°Ì¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
30Ç¯¡¢40Ç¯¤Î´Ö¤Ë¡¢À¤¤ÎÃæ¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥½¥³¥ó¤¬ÉáµÚ¤·¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤¬¸½¤ì¡¢Âç¿Í¤«¤é»Ò¤É¤â¤Þ¤Ç¤Ò¤È¤ê°ìÂæ¥¹¥Þ¥Û¤ò»ý¤Ä¤Î¤¬¤´¤¯ÉáÄÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÂçÏÈ¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¶µ°é¤¬³Î¤«¤ÊÀ®²Ì¤ò¤¢¤²Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
±à¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶µ°é¤ÎÀ®²Ì¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏIQ¡ÊÃÎÇ½»Ø¿ô¡Ë¤ò»ØÉ¸¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ßÍÄÃÕ±à¤«¤é¤Ï¡¢ËèÇ¯¤ª¤è¤½140Ì¾¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÁãÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÈ¾¿ô¤Ë¤¢¤¿¤ë70Ì¾¤Û¤É¤¬¡¢Â´±à»ù¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë²Ý³°¶µ¼¼¡ÖºÍÇ½°é¤ß¡Ê¤Ï¤°¤¯¤ß¡Ë¶µ¼¼¡×¡Ê°Ê²¼¡¢°é¤ß¶µ¼¼¡Ë¤ËÆþ²ñ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬Ä´¤Ù¤ë¤Î¤Ï¤½¤Î70Ì¾¤ÎIQ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë·×Â¬¤¹¤ë¤È¡¢Ê¿¶Ñ120¤òÄ¶¤¨¤ë·ë²Ì¤¬ËèÇ¯½Ð¤Þ¤¹¡£
½ôÀâ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢IQ120Ä¶¤Î¿Í¤ÏÁ´ÂÎ¤Î¾å°Ì1³äÄøÅÙ¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ÎÀ®²Ì¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼ÂÁ©¤Î¸ú²Ì¤òÎ¢ÂÇ¤Á¤¹¤ë¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤¯¤È¡¢¡ÖÍ¥½¨¤Ê»Ò¤ò»î¸³¤ÇÁªÈ´¤·¤ÆÆþ±à¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é·ë²Ì¤¬¤¤¤¤¤Î¤À¡×¤È¹Í¤¨¤ëÊý¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Î¸í²ò¤Ç¤¹¡£
¤¤¤º¤ßÍÄÃÕ±à¤Ë¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤é¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¤ª¼õ¸³¡×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´ñÌ¯¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¤¢¤ëÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÏÅìµþ¤¤¤º¤ßÍÄÃÕ±à¤Î¡Ö¼õ¸³¹ç³Ê¥»¥Ã¥È¡×¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤ì¤Ï±à¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ìµ´Ø·¸¤Ç¤¹¡£
Æþ±à¤Ï¡¢ÀèÃå½ç¡ÊÆþ±à¤ò¿½¤·¹þ¤ó¤À½ç¡Ë¤Ç¹Ô¤¦¿Æ»ÒÌÌÃÌ¤ò¤â¤È¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÌÃÌ¤ÇºÇ¤â½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö±à¤ÎÊý¿Ë¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤Ç¡¢¤Ò¤È¤·¤¤êÏÃ¤·¤¿¤¢¤È¡¢»ä¤Î¤Û¤¦¤«¤é¡¢¡ÖÆþ±à¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«·è¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Ë·è¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢±à¤Ï¡ÖÁª¤Ð¤ì¤ëÎ©¾ì¡×¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£ËèÇ¯IQ¤òÂ¬Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö°é¤ß¶µ¼¼¡×¤â¡¢Â´±à»ù¤Ç¤¢¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤âÆþ²ñ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
IQ¤Ï¥Æ¥¹¥È¤ÎÈï¸³¼Ô¤ÎÇ¯Îð¤¬Æ±¤¸¤Ê¤é¡¢Ê¿¶Ñ¤¬100¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦Åý·×Åª¤ËÄ´À°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤òÁªÈ´¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥Æ¥¹¥È¤Ç¹â¤¤À®²Ì¤¬½Ð¤ë¡¢¤½¤ì¤â°ìÅÙ¤äÆóÅÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ½ÐÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤«¡£
»ä¤Ï¡¢±à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¶µ°é¤Î¼Á¤¬¹â¤¯¡¢¤·¤«¤â¤½¤Î¶µ°é¤Ë¡ÖºÆ¸½À¡×¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆ¸½À¤È¤ÏÍ×¤¹¤ë¤Ë¡ÖÆ±¤¸ÊýË¡¤Ç¼è¤êÁÈ¤á¤Ð¡¢¤É¤³¤ÇÃ¯¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤âÆ±Åù¤ÎÀ®²Ì¤¬½Ð¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¡Ö¶µ°é¤ÎºÆ¸½À¡×¤³¤½¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ºÇ¤â½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢°é¤ß¶µ¼¼¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎIQ¤òËèÇ¯Â¬Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¶µ°é¤ÎºÆ¸½À¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
Á°¤Îµ»ö¤Ç»ä¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤Ë±³¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÎÉ¤¤»É·ã¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÎÉ¼Á¤ÊÂçÎÌ¤Î¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ï¡¢¤³¤ÎÂ¬Äê·ë²Ì¤«¤é¤âÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤â¤Î¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤ÏÂçÎÌ¤Î¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤ò·ù¤¬¤é¤Ê¤¤
¤µ¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¤Ò¤È¤Ä¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤ªÅÁ¤¨¤»¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤·¤ÆÎÉ¼Á¤ÇÂçÎÌ¤Î¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤ò¹Ô¤¦¡×¡á¡Ö¥¹¥Ñ¥ë¥¿¶µ°é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁÛÁü¤¹¤ë¿Í¤¬¤È¤¤É¤¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ö¼Â¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
±à¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î»Ò¤âÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¼«Í³Í·¤Ó¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ï±àÄí¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¹ç¤Ã¤¿¤ê´¿À¼¤ò¤¢¤²¤ÆÍ·¤ó¤À¤ê¤È¡¢»Ò¤É¤â¤é¤·¤¯¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¬´î¤ó¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀ®²Ì¤ò½Ð¤·Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ë±à»ù¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂ¾¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤«¤é¡¢¡Ø¤¤¤º¤ßÍÄÃÕ±à¤Î»Ò¤Ï¡¢¤¿¤À¤Îµ´¤´¤Ã¤³¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ç¥ë¡¼¥ë¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¡¢²¿¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
Ã±¤ËIQ¤Î¿ôÃÍ¤¬¤¤¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼«Î©¡¦¼«³è¤Î¿´¤¬¤¤Á¤ó¤È²ê¿á¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¼þ°Ï¤ÎÂç¿Í¤¬¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤ò·ù¤¬¤é¤º¡¢Â´±à¤Þ¤Ç¤ËÂç¤¤¯¿¤Ó¤ë¤Î¤«¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡ÖÍ·¤Ó¤È³Ø¤Ó¤ò¤ï¤±¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤È¡¢¡Ö¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÎÉ¤µ¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Âç¿Í¤ÏÍ·¤Ó¤È³Ø¤Ó¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¶µ²Ê³Ø½¬¤ä¼õ¸³¤Ë¤Æ¤³¤º¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤½¤¦»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡£»Ò¤É¤â¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢Í·¤Ó¤È³Ø¤Ó¤Ï¶èÊÌ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤â¿ÍÀ¸·Ð¸³¤ËË³¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢²¿¤ò¸«¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¡¢¹¥´ñ¿´¤ò¤«¤¤¿¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é´Á»ú¤Ç¤â¡¢»»¿ô¤Ç¤â¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÂç¿Í¤¬¶µ¤¨¤ë¥Þ¥Ê¡¼¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¶½Ì£¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¥¯¥¤¥º¤ä¥²¡¼¥à¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£Âç¿Í¤¬¤¹¤ëÀâÌÀ¤Ë¤â¡¢¤½¤ì¤¬¤¢¤¿¤«¤â³Ú¤·¤¤¤ªÏÃ¤Ç¤Ç¤â¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ç®¿´¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¤³¤ÎÆÃÀ¤ò³è¤«¤¹¤³¤È¡¢¤½¤ì¤¬ÍÄ»ù¶µ°é¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ÌµÍý¶¯¤¤¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£Âç¿Í¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í¤¬Ì¿¤¸¤Æ¡Ö¤ä¤é¤»¤è¤¦¡×¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï»Ò¤É¤â¤â·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢Âç¿Í¡Ê¤È¤¯¤Ë¿Æ¡Ë¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¡¦ÌÌÇò¤½¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï²¿¤Ç¤¢¤ì¶½Ì£¤ò¼¨¤·¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶´«¤á¤Ê¤¯¤Æ¤â¼«¤é¼è¤êÁÈ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê¸»ú¤ò¶µ¤¨¤¿¤¤¡¢¿ô¤òÃÎ¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡¢²»³Ú¤òÊ¹¤«¤»¤¿¤¤¡Ä¡ÄÂç¿Í¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¡¢¿È¤ËÉÕ¤±¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤³¤È¤ÏÌµÍý¶¯¤¤¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»Ò¤É¤â¤Ë¡Ö¤ä¤é¤»¤ë¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶½Ì£¤ò¼æ¤¤¤Æ¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Âç¿Í¤¬Î¨Àè¤·¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¸«¤»¤ì¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤ò³Ø¤Ó¤ÎÀ¤³¦¤ØÍ¶¤¦¡Ê¤¤¤¶¤Ê¤¦¡Ë¤³¤È¤Ï¤½¤¦Æñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯¡×¹Ô¤¦¤³¤È
¤¤¤Ã¤¿¤ó¼è¤êÁÈ¤ß»Ï¤á¤ë¤È»Ò¤É¤â¤Ï¶Ã°ÛÅª¤Ê½¸ÃæÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¤¹¤°Ë°¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÎÉ¤µ¡×¤Ç¤¹¡£
¤É¤ó¤Ê³èÆ°¤Ç¤â¡¢´Ö¤ò¶õ¤±¤º10Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ç¼¡¡¹¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î10Ê¬´Ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢°ì¤Ä¤ÎÎ®¤ì¤Ë±è¤Ã¤Æ¥Ñ¥Ã¥Ñ¥Ã¥Ñ¥Ã¤È¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯¡¢¸ÄÊÌ¤Î³èÆ°¤ò¤³¤Ê¤»¤ë¤è¤¦¡¢Âç¿Í¤¬ÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÍÄ»ù¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âË°¤¤º¡¦Èè¤ì¤º¡¢Â¿¤¯¤Î³èÆ°¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð±à¤Ç¤Ï¡¢ËèÆü¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢´Á»ú¤Î½ñ¤«¤ì¤¿¥«¡¼¥É¤ò²¿½½Ëç¤«ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¡¢¡ÈÀèÀ¸¤¬¥«¡¼¥É¤ò¼¡¡¹¤È¼¨¤¹➡»Ò¤É¤â¤¬¤É¤ó¤É¤óÆÉ¤ßÊý¤òÅú¤¨¤ë¡É¤È¤¤¤¦¡¢°ì¼ï¤Î¡Ö¥¯¥¤¥º¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤È¤¡¢±à¤Ç¤Ï¥«¡¼¥É¤ò1Ëç1Ëç¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£ÆÉ¤ßÊý¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤½é´üÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤æ¤Ã¤¯¤ê¥«¡¼¥É¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬´·¤ì¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¥«¡¼¥É¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤³¤½¡¢±à¤ò»²´Ñ¤ËË¬¤ì¤¿ÊÝ¸î¼Ô¤¬¡Ö²¿¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤«¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡×¤ÈÊòÁ³¤È¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¡¢¤½¤ó¤ÊÀª¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÖÂç¿Í¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤ï¤«¤ë¤Î¤«¡×¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¿´ÇÛ¤ò¤¹¤ëÊý¤â¤ª¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËèÆüÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤½¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë½½Ê¬¤Ä¤¤¤Æ¤³¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ã»¤á¤Î³èÆ°¤ò³Ú¤·¤¯¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯¼¡¡¹¤È¹Ô¤¨¤ë´Ä¶¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï²¿»ö¤Ë¤â½¸Ãæ¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÎÉ¤¤»É·ã¤Ø¤ÎÈ¿±þ¤È¤·¤ÆÇ¾¤¬¥Õ¥ë²óÅ¾¤·¡¢³èÈ¯¤ËÆ¯¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤·ÉÔÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ËÉÙ¤ÊÁªÂò»è¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢¤É¤Î±à»ù¤Ë¤â¤Ò¤È¤Ä¤«2¤Ä¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¡×¡ÖÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¡×¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¡Ö¹¥¤¤À¡×¡ÖÆÀ°Õ¤À¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤òÅÚÂæ¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤â¿¤Ó¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÍÄÃÕ±à¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤Î¤ª¼é¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
°Ê¾å¡¢Îã¤òµó¤²¤Ê¤¬¤é¤¤¤í¤¤¤í¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÆâÍÆ¤ò°ì¸À¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢¤Ä¤®¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÖÎÉ¤¸Þ´¶¤ËÎÉ¤»É·ã¤òÍ¿¤¨¤ì¤Ð¡¢¤ª¤Î¤º¤«¤éÎÉ¤¿´¤ÈÆ¬Ç¾¤¬°é¤Ä¡×
¤³¤ì¤â¡¢¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤Ë±³¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤Ê¤é¤Ö¡¢»ä¤Ê¤ê¤Ë¤Ä¤«¤ó¤À»Ò°é¤Æ¤Î¿¿Íý¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤ÎÇ¾¤Ë¡¢ÃÎ¼±¤òÌµÍý¤ä¤ê²¡¤·¹þ¤à¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»Ò¤É¤â¤Î¶½Ì£¡¦´Ø¿´¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢²æËý¤»¤º³Ú¤·¤¯¼è¤êÁÈ¤á¤ëÈÏ°ÏÆâ¤Ç¡¢Âç¿Í¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤ÎÁªÂò»è¤ò¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤¿¤¯¤µ¤óÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖµÍ¤á¹þ¤ß¶µ°é¡×¡Ö¥¹¥Ñ¥ë¥¿¶µ°é¡×¤È¤â¡¢¤½¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿»Ò¤À¤±¤ò¿¤Ð¤¹¡Ö¥¨¥ê¡¼¥È¶µ°é¡×¤È¤â¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¼êË¡¤Ç¤¢¤ë¤È¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö¼Â¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢±à¤ËÆÍÁ³¤Ò¤È¤ê¤ÎÀÄÇ¯¤¬Ë¬¤Í¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Â´±à»ù¤Ç¡¢º£Ç¯¤«¤éÅìµþÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÀÄÇ¯¤Ï¡¢
¡Ö¤¤¤º¤ßÍÄÃÕ±à¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬¡¢¡Ø¿ÍÀ¸¤Î¤ª¼é¤ê¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¤È´ò¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯Ä¹¤«¤é±à¤ËÅ¾Æþ¤·¤Æ¤¤¿»Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ê³èÆ°¤òÁ°¤Ë¡¢´·¤ì¤ë¤Î¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»ä¤É¤â¤Î±à¤Ç¤Ï²»³Ú¶µ°é¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÄÇ¯¤Ï¤³¤¦¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²»´¶¤Ê¤ó¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ºÇ½é¤ÏËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¥«¥ë¥¿¤Ê¤É¡¢¸À¸ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ø¶È¤Ï³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤é¤ì¤Æ´èÄ¥¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Êì¤Î±þ±ç¤È´èÄ¥¤ê¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ßÍÄÃÕ±à¤Ç¤Î°ìÇ¯´Ö¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡Ø¤ª¼é¤ê¡Ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÇ®¿´¤ÊÎå¤Þ¤·¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢¤ä¤¬¤Æ±à¤Ë¤Ê¤¸¤ß¡¢¤ªÍ·µº²ñ¤Ç¼çÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Û¤É¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢ºÇ¸å¤ÏÎ©ÇÉ¤ËÁãÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿»Ò¤Ç¤·¤¿¡£¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤È¤¡¢±à¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Î¥ë¡¼¥Ä¡×¤À¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶Â¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µÍ¤á¹þ¤ß¼°¤Î¥¹¥Ñ¥ë¥¿¶µ°é¡¦¥¨¥ê¡¼¥È¶µ°é¤ò¡¢»Ò¤É¤â¤¬¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¤ª¼é¤ê¡×¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÀÄÇ¯¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤Æ»ä¤Ï¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ±à¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶µ°é¤ÏÍÄ»ù´ü¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤ÆÃÀ¡¢¤¤¤ï¤Ð¡Ö»Ò¤É¤â¤é¤·¤µ¡×¤òÂ¸Ê¬¤ËÀ¸¤«¤·¤¿¡¢¤É¤ó¤Ê»Ò¤âÉ¬¤º¿¤Ó¤ë¡ÖÅ¬»þ¶µ°é¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤Î³Î¿®¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï»Ò¤É¤â¤Ë¡ÖÂÎ¸³¡×¤µ¤»¤ë¤³¤È
ÍÄ»ù´ü¤Î¶µ°é¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡ÖËÜÊª¡×¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ËÜÊª¤È¤Ï¡Ö¼ÂÊª¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖºÇ¹â¤ËÎÉ¤¤¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À¸¤Þ¤ì¤Æ¿ôÇ¯¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¿ÍÀ¸·Ð¸³¤ËË³¤·¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ËÜÊª¤ò¸«¤Æ¡¢Ä°¤¤¤Æ¡¢¿¨¤ì¤Æ¡¢¼Â´¶¤¹¤ë¤³¤È°Ê¾å¤ËÎÉ¤¤³Ø¤Ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀÎ¤Ï·Ð¸³Â§¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤¯¤Ë¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¼ÂÂÎ¸³¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ëÇ¾²Ê³Ø¸¦µæ¤ÎÀ®²Ì¼¡¡¹¤È½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥½¥³¥ó¡¢¥¹¥Þ¥Û¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡¢¶µ°é¤ÎÊä½õ¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤ÏÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¤·¡¢É¬Í×¤Ê¤È¤¤Ï±à¤Ç¤â³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÇÄ¾¡Ê¤¸¤«¡Ë¤ËËÜÊª¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤À¤«¤é±à»ù¤Ë²¿¤«¤ò¶µ¤¨¤ë¤È¤¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï¤Û¤È¤ó¤É»È¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
µÕ¤Ë¥«¥ë¥¿¤Ê¤É¡¢¾¯¤·²û¤·¤¤¤è¤¦¤ÊÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÍ·¤Ó¤Ï¶¯¤¯¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÅÉ÷¤Ê¶µ°é¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤ÆÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ª¤ÇÊ¹¤¡¢¼«¤éÂÎ¤òÆ°¤«¤·¡¢¼ê¤ÇÊª¤Ë¿¨¤ì¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ë¡Ö¼ÂÂÎ¸³¡×¤ÎÂçÀÚ¤µ¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¹â¤¤¶µ°éÅªÀ®²Ì¤¬½ÐÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊýË¡¤òÊÑ¤¨¤º¤ËÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â¡Ö¤É¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤â¡¢²ÄÇ½À¤ËËþ¤Á¤¿¿Í´Ö¤Ë°é¤Á¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤Ï¤Ã¤¤ê¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤¤¤º¤ßÍÄÃÕ±à¤Ë¤Ï¡¢¹ñÎ©¡¦»äÎ©¤ÎÍÌ¾Âç³Ø¤Ë¹ç³Ê¤·³¤³°Î±³Ø¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÃøÌ¾¤Ê¥Ô¥¢¥Î¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ç¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿»Ò¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤ò³«»Ï¤·ÉñÂæÇÐÍ¥¤äÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤Ê¤É¡¢ºÝÎ©¤Ã¤¿³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÂ´±à»ù¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤É¤Î»Ò¤âºÇ½é¤«¤éµ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Æþ±à¼°¤Ç¤º¤Ã¤È¹æµã¤·¤Æ¤¤¤¿»Ò¤ä¡¢¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ç¡¢ºß±àÃæ¤Ï¤º¤Ã¤È¡Ö¤ª¤È¤Ê¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿»Ò¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Â´±à¤Þ¤Ç¤Ë¤ß¤ó¤ÊÂç¤¤¯¿¤Ó¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Â´±à»ùÁ´°÷¤¬»ä¤Î¼«Ëý¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢±à¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÆÃ¼ì¤Ê¶µ°é¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤¤¤º¤ßÍÄÃÕ±à¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¡×¤ä¡Ö²ÈÄí¤Ç¤¹¤°»Ï¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¡×¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤À¤ì¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¥á¥½¥Ã¥É¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë¾å°´¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ø¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤ÆÆ°¤¯ÎÏ¤¬¤Ä¤¯ ºÇ¹â¤Î°é¤ÆÊý»öÅµ ¤É¤ó¤Ê»Ò¤âÉ¬¤º¿¤Ó¤ë56¤Î¥á¥½¥Ã¥É¡Ù¤È¤¤¤¦ËÜ¤Ç¤¹¡£
ÉûÂê¤Î¤È¤ª¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¬É¬¤ºÀ®Ä¹¤¹¤ë²ÈÄí¶µ°é¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÀ¹¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£»Ò°é¤Æ¤Ç²¿¤ò¿®¤¸¡¦¤É¤¦½é¤á¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤ªÇº¤ß¤ÎÊý¤Ë¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¿Â¼ÅÄ¹î¸Ê¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¼Ì¿¿Éô¡Ë
É¬Í×¤Ê¤Î¤ÏÂçÎÌ¤Î¡ÖÎÉ¼Á¤Ê¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¡×¡Ä±à»ù5000¿Í¤ÈÀÜ¤·¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¡¢IQ120¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö»Ò°é¤Æ¤Î¸¶Íý¡¦¸¶Â§¡×