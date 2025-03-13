¡Ú¤¤ç¤¦13Æü¤ÎÅ·µ¤¡ÛÅìËÌ¡¢ÅìÆüËÜ¡¢¶áµ¦¡¢Ãæ¹ñÃÏÊý¤Ç½Õ¤ÎÆüº¹¤·¡¡Åìµþ21¡îÍ½ÁÛ¤ÇÃë¤Ï¾åÃåÍ×¤é¤º¤ÎÍÛµ¤¡¡ËÌ³¤Æ»¤ÏÌë¤Ï¤Õ¤Ö¤¤Ë
¡Ú ÃÈ¤«¤¤Ä«¡¢Ç»Ì¸¤ËÃí°Õ ¡Û
¤¤ç¤¦¤ÎÄ«¤ÏÎä¤¨¹þ¤ß¤¬¼å¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯°ìÈÖµ¤²¹¤Î¹â¤¤Ä«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Ì¸¤ÎÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸áÁ°¤ÏÇ»¤¤Ì¸¤Ç¸«ÄÌ¤·¤Î°¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢¼Ö¤Î±¿Å¾¤Ê¤É¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú ¹¤¯½Õ¤ÎÆüº¹¤·¡¢µ¤²¹¾å¾º ¡Û
ÅìËÌ¡¢ÅìÆüËÜ¡¢¶áµ¦¡¢Ãæ¹ñÃÏÊý¤Ï½Õ¤ÎÆüº¹¤·¤¬ÆÏ¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£4·î¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤âµ¤²¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢´ØÅìÃÏÊý¤Ç¤¹¡£Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÅìµþ¤Ç21¡î¤È4·î²¼½ÜÊÂ¤ß¡¢·§Ã«¤Ï23¡î¤Ç5·î¾å½ÜÊÂ¤ß¤È¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤¡¼¥¯¤´¤í¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ãë´Ö¤Ï¾åÃå¤¬¤¸¤ã¤Þ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¶å½£¤ä»Í¹ñ¤âµ¤²¹¤¬¹â¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢±À¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¶å½£ÆîÉô¤äÆîÀ¾½ôÅç¤Ï¡¢Íë¤òÈ¼¤¤·ã¤·¤¤±«¤Î¹ß¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¡Ú ËÌ³¤Æ»¤ÏÌë¤Ï¹ÓÅ· ¡Û
ËÌ³¤Æ»¤Ï±«¤äÀã¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüÃæ¤Ï±«¤Î¤È¤³¤í¤â¡¢Ìë¤ÏÀã¤ËÊÑ¤ï¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£É÷¤â¶¯¤Þ¤ê¡¢Ë½É÷¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Õ¤Ö¤¤¤Æ¡¢Àã¤Î¹ß¤êÊý¤â¶¯¤Þ¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£Àã¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢µ¤²¹¤âµÞ¹ß²¼¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú ½µËö¤Ï±«¡¦É÷¶¯¤Þ¤ë ¡Û
ÅÚÍËÆü¤«¤éÆüÍËÆü¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢À¾¤«¤éËÜ¹ß¤ê¤Î±«¤¬¹¤¬¤ê¡¢Äãµ¤°µ¤ÎÈ¯Ã£¤È¤È¤â¤ËÉ÷¤â¶¯¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹Ó¤ì¤¿Å·µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÆüÍËÆü¤Ï¹Ã¿®ÃÏÊý¤Ê¤ÉÅìÆüËÜ¤ÎÆâÎ¦¤ä¡¢ÅìËÌÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÎÆâÎ¦¤òÃæ¿´¤ËÀã¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼¾¤Ã¤¿½Å¤¤Àã¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤ÇÃí°Õ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Íè½µ¤Ï´¨¤ÎÌá¤ê¤Ç¡¢´¨¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤ÀÅßÊª¤ÎÍÎÉþ¤Î½ÐÈÖ¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£