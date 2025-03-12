「マメ クロゴウチ（Mame Kurogouchi）」が、2025年春夏コレクション「Katachi」の立ち上がりを記念したポップアップストアを神戸のギャラリー「VAGUE KOBE」に出店する。期間は3月14日から17日まで。

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ポップアップ会場 VAGUE KOBEは、マメ クロゴウチ青山店など様々な空間やプロダクトデザインで知られるクリエイティブディレクター 柳原照弘が手掛ける「Teruhiro Yanagihara Studio（以下、TYS）」が主宰するスペース。

会場では、ブランドの2025年春夏コレクションを展開。様々な時代や文化を背景に持つオブジェや自然物、ポラロイド写真、ノートなど同コレクションのインスピレーションソースを展示する。また、9月のパリファッションウィーク中にショー会場で公開されたインスタレーションを黒河内が再編集し、再展示する。

そのほか、ポップアップ開催を記念して、VAGUE KOBEのカフェ「Tea Bar」と、大阪を拠点に菓子を展開する「餅匠しづく」のコラボレーションメニューを提供。餅匠しづくが同コレクションから着想を得て製作したオリジナル和菓子とお茶を楽しむことができる。また会場では、柳原照弘のフレグランスブランド「LICHEN（ライケン）」とマメ クロゴウチのコラボフレグランスコレクション「LICHEN × Mame Kurogouchi」も用意する。

◾️VAGUE KOBE presents Mame Kurogouchi Spring Summer 2025 “Katachi” POP UP

期間：2025年3月14日（金）〜3月17日（月）

営業時間：12:00〜18:00

会場：VAGUE KOBE

所在地：兵庫県神戶市中央区海岸通9-2 チャータードビル4階

「Tea Bar × 餅匠しづく 持ち帰り用 3種の大福 桐箱入りセット」：予約フォーム