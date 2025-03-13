ËÜÆü¤«¤é¡ÖJRE ¼ê¤Ö¤éÎ¹¡×¤Ç¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢Î¹¹ÔÀè¤Ç»È¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò±Ø¤Ç¼Ú¤ê¤Æ±Ø¤ÇÊÖ¤¹
¡¡¥¸¥§¥¤¥¢¡¼¥ëÅìÆüËÜÊªÎ®¤È¥¢¥ê¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¡ÖJRÅìÆüËÜ¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ç¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö±Ø¤Ç¼Ú¤ê¤Æ±Ø¤ÇÊÖ¤¹¥ì¥ó¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤ò¡Ö¥×¥ì¥ó¥¿¡×¤ÎÌ¾¾Î¤ÇÅìµþ±Ø¤Ë¤Æ3·î13Æü¡ÊËÜÆü¡Ë¤«¤é¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥ì¥ó¥¿¤Ï¡¢Åìµþ±Ø¤ÎÃÏ²¼1³¬¤Ë¤¢¤ë¡ÖBAGGAGE STORAGE ¡Ü¡×¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿Í¿Í¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç9»þ30Ê¬¡Á20»þ¡¢¥Þ¥ë¥Á¥¨¥¥å¡¼¥Ö¡Ê¥í¥Ã¥«¡¼¡Ë¤Ç½éÅÅ¡Á½ªÅÅ¤Î»þ´ÖÂÓ¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Âß¤·½Ð¤·²ÄÇ½»þ´Ö¤ÏºÇÂç72»þ´Ö¤Ç¡¢Í½Ìó¤ÏÍøÍÑ³«»ÏÆü»þ¤Î1¥«·îÁ°¤«¤é5Ê¬Á°¡ÊÍ¿Í¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¾ì¹ç¡Ë¤Þ¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£
¡¡Æ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢JRÅìÆüËÜ¥°¥ë¡¼¥×¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡ÖJRE ¼ê¤Ö¤éÎ¹¡×¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤â¼è¤ê°·¤¤¾¦ÉÊ¤äµòÅÀ¤òÁý¤ä¤·¡¢¼ê²ÙÊªÍÂ¤«¤ê¤ä¡Ö¤Ï¤³¥Ó¥å¥ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Â¾¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤âÏ¢·È¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Î¹Àè¤ä°ÜÆ°Ãæ¤Ë¤ª¤±¤ëÊØÍø¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¤ò¤è¤ê¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿È·Ú¤ÊÎó¼Ö¤ÎÎ¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ü¿È·Ú¤ËÎ¹¹Ô¤¬³Ú¤·¤á¤ë
¡¡¥×¥ì¥ó¥¿¤Ï¡¢Åìµþ±Ø¤ÎÃÏ²¼1³¬¤Ë¤¢¤ë¡ÖBAGGAGE STORAGE ¡Ü¡×¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿Í¿Í¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç9»þ30Ê¬¡Á20»þ¡¢¥Þ¥ë¥Á¥¨¥¥å¡¼¥Ö¡Ê¥í¥Ã¥«¡¼¡Ë¤Ç½éÅÅ¡Á½ªÅÅ¤Î»þ´ÖÂÓ¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Æ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢JRÅìÆüËÜ¥°¥ë¡¼¥×¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡ÖJRE ¼ê¤Ö¤éÎ¹¡×¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤â¼è¤ê°·¤¤¾¦ÉÊ¤äµòÅÀ¤òÁý¤ä¤·¡¢¼ê²ÙÊªÍÂ¤«¤ê¤ä¡Ö¤Ï¤³¥Ó¥å¥ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Â¾¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤âÏ¢·È¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Î¹Àè¤ä°ÜÆ°Ãæ¤Ë¤ª¤±¤ëÊØÍø¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¤ò¤è¤ê¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿È·Ú¤ÊÎó¼Ö¤ÎÎ¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¡£