¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡Û¿·¾±´ÆÆÄ¡ÖËÜÅö¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¸ÇÄê¤«¤éÊÑ¸¸¼«ºß¥ª¡¼¥À¡¼ÌÏº÷¤Ø
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê£µ£³¡Ë¤¬¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎºÇ½ªÅª¤Ê¡ÖÉÛ¿Ø¡×¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½¢Ç¤£´Ç¯ÌÜ¤Î»Ø´ø´±¤Ï½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×Á°¤Ë¡Ö¡Ê»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¡Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¸ÇÄê¤¬ÍýÁÛ¡×¤ÈÌÀ¸À¡£ºòµ¨¤Þ¤Ç¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢³Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÉÔÆ°¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÃÖ¤¤¤Æ¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯¹½¤¨¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢³«Ëë¤Þ¤ÇÌó£²½µ´Ö¤È¤Ê¤ê¡¢Êý¿ËÅ¾´¹¤òÌÏº÷¡£Á°¸þ¤¤Ê°ÕÌ£¹ç¤¤¤ò¹þ¤á¡¢½ÀÆð¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¹½À®¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ËÎ×¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¸ü¤¯¤Ê¤Ã¤¿Áª¼êÁØ¤Î³èÍÑÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡£¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï½¢Ç¤Ä¾¸å¤«¤é²æËý¤Îµ¯ÍÑ¤Ç³ÆÁª¼ê¤ò°éÀ®¤·¡¢¸½ºß¤Ï³Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¯¥é¥¹¤ÎÁª¼ê¤¬¤½¤í¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿Áª¼ê¤òÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤¿Êý¤¬¡¢Áê¼ê¤Ë·ù¤¬¤é¤ì¤ë¤Ð¤«¤ê¤«¥Á¡¼¥à¤Ë¹¥±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤¹²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï¡Ö£±Ç¯ÌÜ¤«¤é¡Ê£±¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÊ£¿ô¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤ò¡Ë·×»»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶¯¤¤¤Ç¤¹¤·¡£¤½¤³¤Ë¿·¤·¤¤ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤òÅê¼ê¡¢Ìî¼ê´Þ¤á£²¡¢£³¿Í½Ð¤¹¡£¤½¤ì¤¬Âç»ö¤Ê¤³¤È¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤³¤ó¤ÊËÜ²»¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤â¡Ê³ÆÁª¼ê¤Î¡ËÀ®ÀÓ¤ò¸«¤¿¤éËÜÅö¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Â¾¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥¦¥Á¡¢²¿¿Í¤¤¤Þ¤¹¡©¡¡¥»¥«¥ó¥É¤âº£¡¢Áè¤¤¤¬¥¹¥³¡¼¥ó¤ÈÈ´¤±¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£¤½¤Î¤Ø¤ó¤Ï²¶¤¬Åê¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Îµ°Æ»¤Ë¹ç¤¦¥»¥«¥ó¥É¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¤«¡£Åê¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¼éÈ÷Í¥Àè¤Ë¤·¤¿¤ê¡£¤½¤¦¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡×
¡¡Áª¼ê¤Ø¤Î¿®Íê¤ÏÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¡£³Î¿®¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¿·¾±´ÆÆÄ¤â¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÁª¼ê¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤¿»þ¤Ï¤³¤ÎÁª¼ê¤òÆþ¤ì¤ë¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦½àÈ÷¤Ï¤â¤¦²¿Ç¯¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¥ì¥Ù¥ë¤Ï¹â¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Áª¼ê¤¬¡Ø¤É¤³¤Ç¤â¡Ê»î¹ç¤Ë¡Ë½Ð¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡×
¡¡¼çÎÏ¤Î¸ÇÄê¤¬ÍýÁÛ¤À¤¬¡¢Áê¼ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖÊÑ¸¸¼«ºß¥ª¡¼¥À¡¼¡×¤âº£¤ÎÀïÎÏ¤Ê¤éÌ¥ÎÏÅª¤À¤í¤¦¡£¾ï¤ËÂçÃÀ¤«¤ÄÍ½Â¬ÉÔÇ½¤ÊºÓÇÛ¤ò¹Ô¤¦»Ø´ø´±¡£ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î¹Ê¤ê¹þ¤ß¤ò¿Þ¤ê¤Ê¤¬¤éºÇÅ¬ÉÛ¿Ø¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¡£