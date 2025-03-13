アーセナルvsPSV スタメン発表
[3.12 欧州CL決勝トーナメント1回戦第2戦](エミレーツ スタジアム)
※29:00開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
MF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ
MF 20 ジョルジーニョ
MF 41 デクラン・ライス
FW 3 キーラン・ティアニー
FW 23 ミケル・メリノ
FW 30 ラヒーム・スターリング
控え
GK 32 ネト
GK 36 T. Setford
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 12 ユリエン・ティンバー
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 5 トーマス・パーティ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 53 イーサン・ヌワネリ
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 37 N. Butler-Oyedeji
FW 46 I. Kabia
監督
ミケル・アルテタ
[PSV]
先発
GK 1 ワルテル ベニテス
DF 3 タイレル・マラシア
DF 4 A. Obispo
DF 37 R. Ledezma
DF 39 A. Nagalo
MF 20 フース・ティル
MF 22 イェルディ・スハウテン
MF 26 I. Babadi
FW 5 イバン・ペリシッチ
FW 11 ヨハン・バカヨコ
FW 21 C. Driouech
控え
GK 16 J. Drommel
GK 24 N. Schiks
DF 2 リック・カルスドルプ
DF 6 R. Flamingo
DF 8 セルジーニョ・デスト
DF 18 オリヴィエ ボスカリ
MF 23 ヨエイ・フェールマン
MF 28 T. Land
FW 9 ルーク・デ・ヨング
FW 10 ノア ラング
FW 19 E. Bajraktarević
監督
ボスペーター
※29:00開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
MF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ
MF 20 ジョルジーニョ
MF 41 デクラン・ライス
FW 3 キーラン・ティアニー
FW 30 ラヒーム・スターリング
控え
GK 32 ネト
GK 36 T. Setford
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 12 ユリエン・ティンバー
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 5 トーマス・パーティ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 53 イーサン・ヌワネリ
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 37 N. Butler-Oyedeji
FW 46 I. Kabia
監督
ミケル・アルテタ
[PSV]
先発
GK 1 ワルテル ベニテス
DF 3 タイレル・マラシア
DF 4 A. Obispo
DF 37 R. Ledezma
DF 39 A. Nagalo
MF 20 フース・ティル
MF 22 イェルディ・スハウテン
MF 26 I. Babadi
FW 5 イバン・ペリシッチ
FW 11 ヨハン・バカヨコ
FW 21 C. Driouech
控え
GK 16 J. Drommel
GK 24 N. Schiks
DF 2 リック・カルスドルプ
DF 6 R. Flamingo
DF 8 セルジーニョ・デスト
DF 18 オリヴィエ ボスカリ
MF 23 ヨエイ・フェールマン
MF 28 T. Land
FW 9 ルーク・デ・ヨング
FW 10 ノア ラング
FW 19 E. Bajraktarević
監督
ボスペーター
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります