[3.12 欧州CL決勝トーナメント1回戦第2戦](エミレーツ スタジアム)

※29:00開始

<出場メンバー>

[アーセナル]

先発

GK 22 ダビド・ラヤ

DF 4 ベン・ホワイト

DF 6 ガブリエル・マガリャンイス

DF 15 ヤクブ・キビオル

DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー

MF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ

MF 20 ジョルジーニョ

MF 41 デクラン・ライス

FW 3 キーラン・ティアニー

FW 23 ミケル・メリノ

FW 30 ラヒーム・スターリング

控え

GK 32 ネト

GK 36 T. Setford

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 12 ユリエン・ティンバー

DF 33 リッカルド・カラフィオーリ

MF 5 トーマス・パーティ

MF 8 マルティン・ウーデゴーア

MF 53 イーサン・ヌワネリ

FW 11 ガブリエル・マルティネッリ

FW 19 レアンドロ・トロサール

FW 37 N. Butler-Oyedeji

FW 46 I. Kabia

監督

ミケル・アルテタ

[PSV]

先発

GK 1 ワルテル ベニテス

DF 3 タイレル・マラシア

DF 4 A. Obispo

DF 37 R. Ledezma

DF 39 A. Nagalo

MF 20 フース・ティル

MF 22 イェルディ・スハウテン

MF 26 I. Babadi

FW 5 イバン・ペリシッチ

FW 11 ヨハン・バカヨコ

FW 21 C. Driouech

控え

GK 16 J. Drommel

GK 24 N. Schiks

DF 2 リック・カルスドルプ

DF 6 R. Flamingo

DF 8 セルジーニョ・デスト

DF 18 オリヴィエ ボスカリ

MF 23 ヨエイ・フェールマン

MF 28 T. Land

FW 9 ルーク・デ・ヨング

FW 10 ノア ラング

FW 19 E. Bajraktarević

監督

ボスペーター

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります