[3.12 欧州CL決勝トーナメント1回戦第2戦](ワンダ・メトロポリターノ)

※29:00開始

<出場メンバー>

[アトレティコ・マドリー]

先発

GK 13 ヤン・オブラク

DF 2 ホセ・マリア・ヒメネス

DF 14 マルコス・ジョレンテ

DF 15 クレマン・ラングレ

DF 23 ヘイニウド・マンダーバ

MF 4 コナー・ギャラガー

MF 5 ロドリゴ・デ・パウル

MF 8 パブロ・バリオス

MF 22 ジュリアーノ・シメオネ

FW 7 アントワーヌ・グリーズマン

FW 19 フリアン・アルバレス

控え

GK 1 フアン・ムッソ

DF 3 セサル・アスピリクエタ

DF 16 ナウエル・モリーナ

DF 20 アクセル・ビツェル

DF 21 ハビ・ガラン

DF 24 ロビン・ル・ノルマン

DF 27 I. Kostis

MF 11 トマ・ルマル

MF 12 サムエウ・リーノ

MF 17 ロドリゴ・リケルメ

FW 9 アレクサンデル・セルロート

FW 10 アンヘル・コレア

監督

ディエゴ・シメオネ

[レアル・マドリー]

先発

GK 1 ティボー・クルトワ

DF 8 フェデリコ・バルベルデ

DF 22 アントニオ・リュディガー

DF 23 フェルラン・メンディ

DF 35 ラウール・アセンシオ

MF 5 ジュード・ベリンガム

MF 10 ルカ・モドリッチ

MF 11 ロドリゴ・ゴエス

MF 14 オーレリアン・チュアメニ

FW 7 ビニシウス・ジュニオール

FW 9 キリアン・ムバッペ

控え

GK 13 アンドリー・ルニン

GK 26 フラン・ゴンザレス

DF 4 ダビド・アラバ

DF 17 ルーカス・バスケス

DF 20 フラン・ガルシア

DF 31 ハコボ・ラモン

MF 6 エドゥアルド・カマビンガ

MF 15 アルダ・ギュレル

MF 21 ブラヒム・ディアス

MF 36 Chema Andrés

FW 16 エンドリッキ

FW 30 ゴンサロ・ガルシア

監督

カルロ・アンチェロッティ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります