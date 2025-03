世界文化社は、大リーグ・ドジャースの大谷翔平の特別協力絵本『野球しようぜ!大谷翔平ものがたり 2025スペシャル版』を28日に発売する。同書は、絵本にドジャース移籍1年目の活躍を写真でまとめた小冊子「2024シーズン大谷翔平ニュース」(全8ページ)と「50本塁打−50盗塁」の瞬間をとらえた特大ポスター(42cm×55cm)が新たに加わったスペシャル版。今年3月、大谷から子供たちへ贈った「君ならなんだってできる!!」というメッセージとともに、大谷の半生を描いた絵本『野球しようぜ!大谷翔平ものがたり』を刊行。絵本は6刷・13万部を突破し、読者から「続きを読みたい」という声が多数寄せられた。

そして今回、現在進行形で活躍し続ける大谷の物語を子供たちに伝えるべく、スペシャル版を刊行した(※絵本の内容は2024年刊行の『野球しようぜ!〜』と共通)。絵本には、大谷の手形をはじめ、子ども目線での一問一答などを収録。絵本の題字「野球しようぜ!」は本人による直筆となっている。また同書は大谷の提案により、世界文化社と共同で売上の一部を岩手県山林火災の災害支援へ寄付する。