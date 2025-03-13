¡Ö¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¡×35ºÐ½÷Í¥¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°»Ñ¤¬ÏÃÂê¡ÖÇò¤¬»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¤¦¤Ã¤È¤ê¡×
¢¡¤È¤Ó¤Ã¤¤ê¤Î¾Ð´éÈäÏª¢¡
¡¡½÷Í¥¤ÎÆþÍèçýÎ¤(35)=¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È=¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ëºîÉÊ¤¬Àè¤Û¤É¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡¡»£±Æ½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ù¡¼¥ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÅê¹Æ¡£¡Ö²¿ÅÙ·Ð¸³¤·¤Æ¤â ºîÉÊºî¤ê¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¡£´¨¤¤Ãæ¡¢¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤ÇËèÆüÂçÊÑ¤Ê»£±Æ¤Ç¤·¤¿¤¬½¼¼Â´¶¤Î¤¢¤ë¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¤È¤Ó¤Ã¤¤ê¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÀ¨¤¯ÎÉ¤¤¾Ð´é¤Ç¤È¤Æ¤âåºÎï¡×¡ÖÇò¤¬»÷¹ç¤¦½÷Í¥¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¦¤Ã¤È¤ê¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£