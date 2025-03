B.LEAGUE 2024-25 SEASON 第24節 北海道116-78滋賀(北海きたえーる)



東地区5位の北海道は12日(水)、西地区8位の滋賀と対戦。

この試合に先立ち、札幌市在住、国内最高齢となる100歳のバスケットボール競技者、在間弘(ありま・ひろむ)さんの引退試合が行われました。引退試合は在間さんが所属するシニアチーム「ロートルズ」の紅白戦形式。在間さんはチームがフリースローを獲得した際に交代でコートに入り、100歳という年齢にも関わらず3メートル5センチのバスケットリングにシュートを沈め、長年ともにプレーした仲間たちとの最後のゲームを大いに沸かせていました。在間さんは引退試合の後「レバンガさんのおかげで、引退試合をこんな晴れやかなコートでやらせていただき、感激でいっぱいです」と感謝を伝えました。





クラブ史上最多得点・最多得点差

その在間さんが見守る中始まったレバンガの試合。チームの狙いは、滋賀のディフェンスの連携が不安定になるタイミングを突くことでした。立ち上がりこそ滋賀にリードを許すものの、レバンガはドワイト・ラモスが1Qだけで4本の3ポイントシュートを沈め、流れをつかみます。ゴール下の攻防では2人のビッグマン、トーマス・ウェルシュとライアン・クリーナーが奮闘。オフェンスリバウンドから得点を重ね、インサイドでも主導権を握ります。



後半に入ってもレバンガの勢いは止まりません。3ポイントシュートはラモスだけでなくほかの選手も絶好調。第4クォーター残り2分16秒の場面で19歳・内藤耀悠が3ポイントを決め、クラブ史上最多得点を更新する111点目をマーク。最終的には32本中18本の3ポイントを沈めた北海道がクラブ史上最多得点・最多得失点差記録を更新し連勝を飾りました。



【北海道のこれまでの1試合最多得点・最多得点差】

2018年3月5日 北海道109―74西宮

今回の滋賀戦で1試合最多得点を116に、最多得点差を38に更新



【GAME REPORT】

----------------------------------------------

りそなグループ B.LEAGUE 2024-25 SEASON 第24節

2025/3/12(水)

@北海きたえーる



レバンガ北海道 116

滋賀レイクス 78



北海道【Q】滋賀

29【1Q】23

29【2Q】19

36【3Q】20

22【4Q】16



【北海道主なスタッツ】

ドワイト・ラモス キャリアハイ30得点(3ポイント7本成功)

ライアン・クリーナー 29得点

トーマス・ウェルシュ 14得点 10リバウンド

島谷怜 12得点 11アシスト



【試合後コメント】

■小野寺龍太郎HC

ディフェンス面では、70点以下の失点を目指していた中で、やられてはいけない失点が目立ってしまいましたが、オフェンス面では、トランジション含めてみんなで走って、よく体現できていたと思います。走る分、必然的にスコアする場面も多くなるのですが、そこでのシュートも良い確率で決めることができ、スコアという点に関しては今シーズンで一番良いゲームとなりました。



また来週の水曜日から仙台、名古屋D、群馬とタフなゲームが続きます。

そこで勝ちを積み重ねていくためには、自分たちでコントロールできる部分の失点を減らさなければいけません。勝利のために、自分たちが目指すべきバスケの形を精査し続けながら、日頃の練習から積み上げて、良い内容の試合をお見せできるように準備していきたいです。



----------------------------------------------

■#2 ドワイト・ラモス

Q.B.LEAGUEでのキャリアハイとなる1試合最多得点、そして3PT成功数を更新したことについて

(本日30得点/3PT 7本成功)



最高の気持ちです。

チームメイトが自分を信じてくれているので、オープンな時はしっかりとシュートを打ち切ることができましたし、今日の結果に繋がったと思います。



Q.次節に向けての意気込み



今日で先週に引き続きホーム2連勝となったので、次のアウェーでの仙台戦も連勝を伸ばせるようにしたいです。

そして、その次はタフな名古屋Dとの対戦が待っているので、またホームで勝利を届けることができるよう、しっかり準備していきたいです。



Q.髪を切ってイメチェンしたようですが、ポイントなどあれば教えてください



新しい髪形に挑戦してみました。皆さん、どうですか?

(ブースターの皆さんからの拍手)

気に入ってくれたのであれば嬉しいです。





【NEXT GAMES】

■りそなグループ B.LEAGUE 2024-25 SEASON 第25節

仙台89ERS vs レバンガ北海道

3/19(水) 19:05 TIP OFF

@カメイアリーナ仙台(仙台市体育館)

----------------------------------------------

■りそなグループ B.LEAGUE 2024-25 SEASON 第26節

レバンガ北海道 vs 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

GAME1 3/22(土) 15:05 TIP OFF

GAME2 3/23(日) 14:05 TIP OFF

@北海きたえーる