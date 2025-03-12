【ACL2準々決勝第2戦】(シンガポール)

ライオン・シティ 1-1(前半1-1)広島

<得点者>

[ラ]レンナルト・ティー(20分)

[広]中島洋太朗(34分)

<退場>

[広]ジャーメイン良(51分)

<警告>

[ラ]ベイリー・ライト(51分)、オブレン・クリャイッチ(90分+5)

主審:アハメド・イーサ・ダルビッシュ

副審:サイード・ラシェド・アルマルズーキ、ヤセル・アルムーシディ

広島はACL2大逆転突破ならず…高温多湿&人工芝の敵地に苦戦し退場者も発生、第1戦没収試合の影響大きく8強敗退