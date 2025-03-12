ライオン・シティvs広島 試合記録
【ACL2準々決勝第2戦】(シンガポール)
ライオン・シティ 1-1(前半1-1)広島
<得点者>
[ラ]レンナルト・ティー(20分)
[広]中島洋太朗(34分)
<退場>
[広]ジャーメイン良(51分)
<警告>
[ラ]ベイリー・ライト(51分)、オブレン・クリャイッチ(90分+5)
主審:アハメド・イーサ・ダルビッシュ
副審:サイード・ラシェド・アルマルズーキ、ヤセル・アルムーシディ
└広島はACL2大逆転突破ならず…高温多湿&人工芝の敵地に苦戦し退場者も発生、第1戦没収試合の影響大きく8強敗退
ライオン・シティ 1-1(前半1-1)広島
<得点者>
[ラ]レンナルト・ティー(20分)
[広]中島洋太朗(34分)
<退場>
[広]ジャーメイン良(51分)
<警告>
[ラ]ベイリー・ライト(51分)、オブレン・クリャイッチ(90分+5)
主審:アハメド・イーサ・ダルビッシュ
副審:サイード・ラシェド・アルマルズーキ、ヤセル・アルムーシディ
└広島はACL2大逆転突破ならず…高温多湿&人工芝の敵地に苦戦し退場者も発生、第1戦没収試合の影響大きく8強敗退