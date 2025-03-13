¡È¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡ÉÅ´¹Ý¡¦¥¢¥ë¥ß¤Ë25¡óÈ¯Æ°¡¡ÆüËÜÀ½ÉÊ¤âÂÐ¾Ý¤Ë¡¡ÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤ÇEU¤¬ÊÆ¤Ë4.2Ãû±ßÁêÅö¡ÈÊóÉü´ØÀÇ¡ÉÈ¯Æ°¤Ø
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï12Æü¡¢Á´¤Æ¤Î¹ñ¤«¤éÍ¢Æþ¤µ¤ì¤ëÅ´¹ÝÀ½ÉÊ¤È¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤Ë25¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹Á¼ÃÖ¤òÈ¯Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÐ¾Ý¤ÏÆüËÜÀ½ÉÊ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï2·î¡¢Í¢Æþ¤µ¤ì¤ëÅ´¹ÝÀ½ÉÊ¤È¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤Ë25¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹Ê¸½ñ¤Ë½ðÌ¾¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ»þ´Ö12Æü¸á¸å1»þ²á¤®¤Ë´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤òÈ¯Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ûÂ¸¤Î´ØÀÇÌÈ½ü¤ÎÎã³°Á¼ÃÖ¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¡¢ÂÐ¾Ý¤ÏÁ´¤Æ¤Î¹ñ¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¤«¤éÍ¢½Ð¤µ¤ì¤ëÀ½ÉÊ¤Ë¤â25¡ó¤Î´ØÀÇ¤¬²Ý¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Âè2¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÈ¯Â¸å¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤Ø¤Î´ØÀÇ¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¡§
Á¼ÃÖ¤ÎÂÐ¾Ý¤«¤é²æ¤¬¹ñ¤ò¡È½ü³°¡É¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¿½¤·Æþ¤ì¤Æ¤¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢ÆüËÜ¤¬¡È½ü³°¡É¤µ¤ì¤Ê¤¤·Á¤ÇÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ÎÉê²Ý¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï°ä´¸¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤Ï12Æü¸á¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Ë°ä´¸¤Î°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¡ÖÆüËÜ¤«¤é¤ÎÅ´¹Ý¡¦¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÀ½ÉÊ¤ÎÍ¢Æþ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë°±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£°ú¤Â³¤¡¢ÆüÊÆ¤Ç¶ÛÌ©¤Ë¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢EU¡Ê¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÏ¢¹ç¡Ë¤ÏÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤È¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤ËÂÐ¤·¡¢4Ãû2000²¯±ßÁêÅö¤ÎÊóÉü´ØÀÇ¤òÈ¯Æ°¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÐ¾Ý¤Ï¥Ð¡¼¥Ü¥ó¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤«¤é¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢º£¸åEU¤Î²ÃÌÁ¹ñ¤Ê¤É¤È¶¨µÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢4·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¤ÎÈ¯Æ°¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ°Ñ°÷²ñ¤Î¥Õ¥©¥ó¥Ç¥¢¥é¥¤¥¨¥ó°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´ØÀÇ¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î¶¦ÄÌ¤ÎÍø±×¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¸ò¾Ä¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£