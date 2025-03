【「野原ひろし 昼メシの流儀」13巻】 3月13日 発売 価格:726円

双葉社は、マンガ「野原ひろし 昼メシの流儀」の13巻を3月13日に発売する。価格は726円。

本作は「クレヨンしんちゃん」でおなじみ、“父ちゃん”こと野原ひろしを主役とした公式スピンオフ飯マンガ。塚原洋一氏が作画を手掛けている。

13巻ではひろしが「デカ盛りラーメン」や「メガ盛り天丼」、「ちゃんこ鍋」、「Tボーンステーキ」など、ボリュームたっぷりのデカ盛りグルメに挑んでいく。

【「野原ひろし 昼メシの流儀」13巻あらすじ】

『クレヨンしんちゃん』でおなじみの「父ちゃん」こと「野原ひろし」が主役の公式スピンオフ飯マンガ第13巻。今巻のひろしは、「デカ盛りラーメン」や「メガ盛り天丼」「ちゃんこ鍋」「Tボーンステーキ」など、ボリュームたっぷりのデカ盛りグルメに挑戦。メガ盛りを食べて、ギガ盛りの幸せを得て、元気モリモリのひろしです!!

(C) Futabasha Publishers Ltd. All Rights Reserved