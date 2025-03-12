関東地方で最大震度3の地震 東京 千葉などでも揺れ マグニチュード4.3 津波の心配なし【地震情報】
3月12日午後11時20分ごろ、茨城県で最大震度3を観測する地震がありました。気象庁によりますと、震源地は福島県中通りで、震源の深さはおよそ80km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度3を観測したのは、茨城県の笠間市、ひたちなか市、筑西市です。
【各地の震度詳細】
■震度3□茨城県 笠間市 ひたちなか市 筑西市
■震度2□茨城県 水戸市 日立市 常陸太田市 常陸大宮市 小美玉市 大洗町 城里町 東海村 大子町 土浦市 石岡市 つくば市 茨城鹿嶋市 坂東市 かすみがうら市 桜川市 鉾田市
□福島県白河市 須賀川市 二本松市 田村市 本宮市 鏡石町 西郷村 泉崎村 中島村 矢吹町 棚倉町 矢祭町 石川町 玉川村 平田村 浅川町 古殿町 小野町 いわき市 福島広野町 楢葉町 大熊町 双葉町 浪江町
□栃木県日光市 大田原市 那須町 宇都宮市 栃木市 下野市 茂木町 市貝町 芳賀町 壬生町 高根沢町
□千葉県成田市
■震度1□茨城県 高萩市 北茨城市 那珂市 茨城町 結城市 龍ケ崎市 下妻市 常総市 取手市 牛久市 潮来市 守谷市 稲敷市 神栖市 行方市 つくばみらい市 美浦村 阿見町 八千代町 五霞町 境町
□福島県福島市 郡山市 福島伊達市 川俣町 大玉村 天栄村 塙町 鮫川村 相馬市 南相馬市 富岡町 川内村 葛尾村 飯舘村
□栃木県矢板市 那須塩原市 塩谷町 足利市 佐野市 鹿沼市 小山市 真岡市 栃木さくら市 那須烏山市 上三川町 益子町 野木町 栃木那珂川町
□千葉県千葉花見川区 千葉稲毛区 千葉若葉区 千葉美浜区 野田市 千葉佐倉市 習志野市 柏市 八千代市 鎌ケ谷市 浦安市 八街市 印西市 白井市 富里市 酒々井町 栄町 銚子市 東金市 旭市 香取市 山武市 神崎町 多古町 芝山町 横芝光町
□宮城県岩沼市
□群馬県桐生市 太田市 館林市 渋川市 板倉町 千代田町 大泉町 邑楽町
□埼玉県熊谷市 行田市 加須市 東松山市 羽生市 鴻巣市 久喜市 滑川町 嵐山町 ときがわ町 さいたま北区 さいたま大宮区 さいたま見沼区 川越市 春日部市 上尾市 桶川市 北本市 坂戸市 幸手市 越生町 川島町 宮代町
□東京都東京杉並区
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。新たな情報が発表され次第、情報を更新します。