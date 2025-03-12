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12日午後11時20分ごろ、茨城県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は福島県中通りで、震源の深さはおよそ80km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、茨城県の笠間市とひたちなか市、それに筑西市です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□茨城県
笠間市　ひたちなか市　筑西市

■震度2
□茨城県
水戸市　日立市　常陸太田市
常陸大宮市　小美玉市　大洗町
城里町　東海村　大子町
土浦市　石岡市　つくば市
茨城鹿嶋市　坂東市　かすみがうら市
桜川市　鉾田市

□福島県
白河市　須賀川市　二本松市
田村市　本宮市　鏡石町
西郷村　泉崎村　中島村
矢吹町　棚倉町　矢祭町
石川町　玉川村　平田村
浅川町　古殿町　小野町
いわき市　福島広野町　楢葉町
大熊町　双葉町　浪江町

□栃木県
日光市　大田原市　那須町
宇都宮市　栃木市　下野市
茂木町　市貝町　芳賀町
壬生町　高根沢町

□千葉県
成田市

■震度1
□茨城県
高萩市　北茨城市　那珂市
茨城町　結城市　龍ケ崎市
下妻市　常総市　取手市
牛久市　潮来市　守谷市
稲敷市　神栖市　行方市
つくばみらい市　美浦村　阿見町
八千代町　五霞町　境町

□福島県
福島市　郡山市　福島伊達市
川俣町　大玉村　天栄村
塙町　鮫川村　相馬市
南相馬市　富岡町　川内村
葛尾村　飯舘村

□栃木県
矢板市　那須塩原市　塩谷町
足利市　佐野市　鹿沼市
小山市　真岡市　栃木さくら市
那須烏山市　上三川町　益子町
野木町　栃木那珂川町

□千葉県
千葉花見川区　千葉稲毛区　千葉若葉区
千葉美浜区　野田市　千葉佐倉市
習志野市　柏市　八千代市
鎌ケ谷市　浦安市　八街市
印西市　白井市　富里市
酒々井町　栄町　銚子市
東金市　旭市　香取市
山武市　神崎町　多古町
芝山町　横芝光町

□宮城県
岩沼市

□群馬県
桐生市　太田市　館林市
渋川市　板倉町　千代田町
大泉町　邑楽町

□埼玉県
熊谷市　行田市　加須市
東松山市　羽生市　鴻巣市
久喜市　滑川町　嵐山町
ときがわ町　さいたま北区　さいたま大宮区
さいたま見沼区　川越市　春日部市
上尾市　桶川市　北本市
坂戸市　幸手市　越生町
川島町　宮代町

□東京都
東京杉並区

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。