茨城県で最大震度3の地震 茨城県・笠間市、ひたちなか市、筑西市
12日午後11時20分ごろ、茨城県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は福島県中通りで、震源の深さはおよそ80km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、茨城県の笠間市とひたちなか市、それに筑西市です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□茨城県
笠間市 ひたちなか市 筑西市
■震度2
□茨城県
水戸市 日立市 常陸太田市
常陸大宮市 小美玉市 大洗町
城里町 東海村 大子町
土浦市 石岡市 つくば市
茨城鹿嶋市 坂東市 かすみがうら市
桜川市 鉾田市
□福島県
白河市 須賀川市 二本松市
田村市 本宮市 鏡石町
西郷村 泉崎村 中島村
矢吹町 棚倉町 矢祭町
石川町 玉川村 平田村
浅川町 古殿町 小野町
いわき市 福島広野町 楢葉町
大熊町 双葉町 浪江町
□栃木県
日光市 大田原市 那須町
宇都宮市 栃木市 下野市
茂木町 市貝町 芳賀町
壬生町 高根沢町
□千葉県
成田市
■震度1
□茨城県
高萩市 北茨城市 那珂市
茨城町 結城市 龍ケ崎市
下妻市 常総市 取手市
牛久市 潮来市 守谷市
稲敷市 神栖市 行方市
つくばみらい市 美浦村 阿見町
八千代町 五霞町 境町
□福島県
福島市 郡山市 福島伊達市
川俣町 大玉村 天栄村
塙町 鮫川村 相馬市
南相馬市 富岡町 川内村
葛尾村 飯舘村
□栃木県
矢板市 那須塩原市 塩谷町
足利市 佐野市 鹿沼市
小山市 真岡市 栃木さくら市
那須烏山市 上三川町 益子町
野木町 栃木那珂川町
□千葉県
千葉花見川区 千葉稲毛区 千葉若葉区
千葉美浜区 野田市 千葉佐倉市
習志野市 柏市 八千代市
鎌ケ谷市 浦安市 八街市
印西市 白井市 富里市
酒々井町 栄町 銚子市
東金市 旭市 香取市
山武市 神崎町 多古町
芝山町 横芝光町
□宮城県
岩沼市
□群馬県
桐生市 太田市 館林市
渋川市 板倉町 千代田町
大泉町 邑楽町
□埼玉県
熊谷市 行田市 加須市
東松山市 羽生市 鴻巣市
久喜市 滑川町 嵐山町
ときがわ町 さいたま北区 さいたま大宮区
さいたま見沼区 川越市 春日部市
上尾市 桶川市 北本市
坂戸市 幸手市 越生町
川島町 宮代町
□東京都
東京杉並区
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。