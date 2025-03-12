12日午後11時20分ごろ、茨城県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は福島県中通りで、震源の深さはおよそ80km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、茨城県の笠間市とひたちなか市、それに筑西市です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□茨城県

笠間市 ひたちなか市 筑西市

■震度2

□茨城県

水戸市 日立市 常陸太田市

常陸大宮市 小美玉市 大洗町

城里町 東海村 大子町

土浦市 石岡市 つくば市

茨城鹿嶋市 坂東市 かすみがうら市

桜川市 鉾田市



□福島県

白河市 須賀川市 二本松市

田村市 本宮市 鏡石町

西郷村 泉崎村 中島村

矢吹町 棚倉町 矢祭町

石川町 玉川村 平田村

浅川町 古殿町 小野町

いわき市 福島広野町 楢葉町

大熊町 双葉町 浪江町



□栃木県

日光市 大田原市 那須町

宇都宮市 栃木市 下野市

茂木町 市貝町 芳賀町

壬生町 高根沢町



□千葉県

成田市

■震度1

□茨城県

高萩市 北茨城市 那珂市

茨城町 結城市 龍ケ崎市

下妻市 常総市 取手市

牛久市 潮来市 守谷市

稲敷市 神栖市 行方市

つくばみらい市 美浦村 阿見町

八千代町 五霞町 境町



□福島県

福島市 郡山市 福島伊達市

川俣町 大玉村 天栄村

塙町 鮫川村 相馬市

南相馬市 富岡町 川内村

葛尾村 飯舘村



□栃木県

矢板市 那須塩原市 塩谷町

足利市 佐野市 鹿沼市

小山市 真岡市 栃木さくら市

那須烏山市 上三川町 益子町

野木町 栃木那珂川町



□千葉県

千葉花見川区 千葉稲毛区 千葉若葉区

千葉美浜区 野田市 千葉佐倉市

習志野市 柏市 八千代市

鎌ケ谷市 浦安市 八街市

印西市 白井市 富里市

酒々井町 栄町 銚子市

東金市 旭市 香取市

山武市 神崎町 多古町

芝山町 横芝光町



□宮城県

岩沼市



□群馬県

桐生市 太田市 館林市

渋川市 板倉町 千代田町

大泉町 邑楽町



□埼玉県

熊谷市 行田市 加須市

東松山市 羽生市 鴻巣市

久喜市 滑川町 嵐山町

ときがわ町 さいたま北区 さいたま大宮区

さいたま見沼区 川越市 春日部市

上尾市 桶川市 北本市

坂戸市 幸手市 越生町

川島町 宮代町



□東京都

東京杉並区

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。