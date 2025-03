The Tabelog Award 2025の「Best New Entry」受賞店をご紹介！ 素材ありきの創意が光る、イタリアンの新境地

「The Tabelog Award 2025」。初めてノミネートされた店舗の中でも特に「食べログユーザーから注目されている店」に贈られる「Best New Entry」を受賞したお店を紹介していく本連載。今回は2024年に移転してさらにパワーアップし「Best New Entry」と「Silver」を受賞した注目のイタリアン「イル アオヤマ」をご紹介。

2025年1月29日に発表された「The Tabelog Award 2025」。初めてノミネートされた店舗の中でも特に「食べログユーザーから注目されている店」に贈られる「Best New Entry」を受賞したお店を紹介していく本連載。今回は、「Best New Entry」と「Silver」を受賞した、名古屋で今、大注目のイタリアンが登場。2024年1月に移転し、さらにパワーアップした「イル アオヤマ」をご紹介。

2024年、移転リニューアル。挑むは10年、20年先を見据えた店づくり

名古屋・東区。食の感度が高いゲストを唸らせてきた「イル アオヤマ」が、市内で移転したのは2024年1月のこと。大通りに面した、濃いグレーを基調にした建物が、シャープで落ち着いた空気を醸し出している。エントランスを進み、オープンキッチンのフロアへ。シックな色調で洗練された空間に、心が浮き立つだろう。

一軒家のレストランとして新築・移転。最寄り駅は、名古屋市営地下鉄桜通線「高岳」駅

オーナーシェフ・青山直之さん曰く「お客様の目の前で調理をするオープンキッチンの形式は、前の店と変わりません。ですが、新しい店は、内装や家具、厨房の細部に至るまでブラッシュアップさせました」。

厨房機器はもちろん、イタリア製の革を用いたレザーマットに至るまで特注

クルミ科の広葉樹・ウォールナットを用いた一枚板カウンターには、ゆったりと配した席が9席。木目と白壁、黒壁のシンプルな色調のなか、手入れの行き届いた美しいオープンキッチンが広がる。「新しい店づくりをする上で、建築の勉強もしました」。驚くことに、青山シェフは自らが1/100サイズの図面を描き、ハウスメーカーを渡り歩き、現店舗の施工が実現したという。真鍮をあしらった炭台に至るまで自らが設計した。「お客様に寛いでいただける空間づくりはもちろんのこと、10年、20年先を考えた店づくりを視野に入れました」と青山シェフ。ストイックな青山シェフらしい美意識が随所に光る。

「賞をいただき感じたことは“初心忘るべからず”」

2014年に独立をして11年。「イル アオヤマ」は「The Tabelog Award」において初ノミネート。時を同じくして見事「Silver」を手にした。

受賞の思いを青山シェフはこう話す。「全国のシェフたちが集う授賞式に参加させていただき、うれしい反面、気が引き締まる思いでした。独立して10年以上経てば、慣れてしまう部分もあります。今回の受賞がきっかけとなり、当時の貪欲さなどを思い出しましたね。気持ちをリセットできる良い機会をいただけたと感じています」

青山シェフは1978年、愛知県生まれ。大学卒業後に料理の道へ。10年以上にわたりオーセンティックなトスカーナ料理店にて研鑽を積む。名イタリアン「キートス」などのシェフを経験した後、2014年に独立

青山シェフといえば、和のエッセンスを落とし込んだ精妙なイタリアンで名を馳せる。しかし独立後、数年は「こんな料理はイタリアンじゃない」と言われたこともあったという。しかし信念を持ち、ブレずに突き進んできたからこそ、今がある。「今回の授賞式では“初心忘るべからず”という言葉を改めて実感させていただきました」と言って微笑む。

旬の素材を活かしきる、技と創意を忍ばせたおまかせコースをご紹介

コースはおまかせのみ。スープ、カルパッチョ、フリット、魚料理、パスタ、リゾット、肉料理、デザートの全8品で25,000円〜(価格は季節により異なる)。

味づくりで最も大切にしていることは?との問いに「ずばり、素材選びです」。愛知・三河湾の恵みはもとより、佐賀・唐津の魚屋からは、自家製のボッタルガに用いるボラの卵のみを。徳島の魚屋からはノドグロを、福井・三国からは越前がに……といったように、「各地に信頼のおける食のプロがいらっしゃいます。毎日のように農家や漁師、浜の人たちとコミュニケーションをとり、その都度、納得のいく食材を仕入れています」。

和魂洋才の精神が光る皿が続々と

素材ありきのクリエーション。そのベースとなる手法はイタリアンだが、食材やテクニックなどで巧みに和の要素も盛り込むのが青山シェフの真骨頂。

たとえばカルパッチョに使うクエは、最低6日間は寝かせ、旨みを最大限まで引き出す。その皮目は、紀州備長炭で一瞬だけ炙る。キャビアの塩味、花ワサビのほろりとした苦み、E.V.オリーブオイルの芳しさが共鳴。コースの序章でたちまち、心を鷲掴みにされるだろう。

季節のスープに続き、2品目に登場「クエのカルパッチョ」

魚料理「マナガツオ」にも青山シェフならではの独創性が窺える。

「出汁の引き方には、和食の発想を取り入れました。だけど、着地点はイタリアンになるよう実験を重ねました」とシェフ。魚の骨を焼き、ニンニクやドライトマト、ハーブやケイパーなどを加え、どこまでもクリアな出汁を作り上げた。

いっぽう、骨付きのまま炭火で焼き上げたマナガツオは、締まりの良い身質ながら、ホワッとした独特の食感。そこに、アクアパッツァを彷彿とさせる出汁の風味が重なり合う。その出汁は、乳化による白濁が一切ない。澄み切った味わいと、しみじみと広がる深淵な旨みが印象的だ。

和食の椀物を彷彿させる美しさ。「マナガツオ」は山口県産。北海道産の百合根「月光」と共に

パスタでたちまちイタリアの風。抑揚のあるコース展開が魅力

「コース構成で大切にするのは、抑揚の付け方ですね」

自家製のタリアテッレを用いたアラビアータには、愛知・篠島で揚がる天然トラフグの白子を惜しげもなく使う。頬張れば、炭火で炙った白子の濃厚かつクリーミーな味わいと、トウガラシの鮮烈な辛み、トマトのコク深い味わいが見事なハーモニーを奏でる。ムッチリとしたタリアテッレとの絡みもすこぶる良い。

コース前半の、優しく繊細な一品とは打って変わり、シンプルにイタリアの王道を感じさせる一品。その中で、地産の旬「トラフグの白子」が、生き生きとオーラを放っていた。

パスタ生地をマシーンで伸ばす光景、さらに分厚い白子を炭火で炙るシーン……。目の前で繰り広げられる調理の一部始終に、ゲストは生唾を飲むだろう

「地産」といえば「タコのリゾット」に用いるマダコも日間賀島より。タコを頬張れば、目を見張るに違いない。その風貌は、外皮などが一切剥がれておらず弾力がありそう……。しかし頬張れば、ふわっと柔らかな驚きの食感で、噛むほどに濃厚な旨みがじわじわと押し寄せる! 「トロットロなのに皮は剥がれないよう、和食の技法を取り入れながら工夫を重ねました」と青山シェフ。タコの煮汁で炊いたカルナローリ米との相性は抜群だ。

「タコのリゾット」。天然木を用いた手ざわりの良い器は富山「Shimoo Design」作

肉料理は直球かつシンプルな味づくりが魅力。この日は、近江牛のフィレ肉を炭火焼きで。遠火と近火、寝かせを繰り返し、見目麗しいロゼ色に仕上げた。「愛知・豊川の農家さんから今朝届いたばかり」というアスパラガスは、近江牛に引けを取らない存在感。みずみずしくジューシー、清らかな甘みがずっと続いた。

炭火で焼き上げた、近江牛のフィレ肉とアスパラガス。富山で作陶する陶芸家「釋永岳」さんの器で

ゲストの多くは、ペアリングを楽しむ

セラーに眠るワインは、フランス産がその多くを占める。ブルゴーニュを中心としたキレイな味わいのものを軸に、イタリアのセレクション、自然派までボーダレス。トスカーナ州、ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ地区の偉大な造り手、カーゼ・バッセの「ソルデラ」など、レアなイタリアワインも。「ワインは“おまかせで”とおっしゃるお客様が多いです」と青山シェフ。ペアリングは15,000円〜。魅惑のコース構成はもとより、ワインのラインアップからも目が離せない。

ワインボトルは200種以上をそろえている

“日本人である自身のフィルターを通して作る、この地ならではのイタリアンを”。その揺るぎのない信念を軸に、食の感度が高いゲストを唸らせる“深化”が、現在の「イル アオヤマ」の新境地だろう。マダムが奏でる絶妙なサービスと共に堪能してほしい。

※価格は税込

<店舗情報>◆イル アオヤマ住所 : 愛知県名古屋市東区徳川1-17-38TEL : 不明の為情報お待ちしております

文:船井香緒里 撮影:岩田直和

