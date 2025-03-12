¥â¡¼¥°¥ëWÇÕ¡¢ËÙÅç¤¬2°Ì¡¡ºÇ½ªÀï
¡¡¡Ú¥ê¥Ó¡¼¥Ë¥ç¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¶¦Æ±¡Û¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼¡¦¥â¡¼¥°¥ë¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Ï12Æü¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥ê¥Ó¡¼¥Ë¥ç¤ÇºÇ½ªÂè16Àï¤¬¥Ç¥å¥¢¥ë¥â¡¼¥°¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¤ÎËÙÅç¹Ô¿¿¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤Ï2°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¥ß¥«¥¨¥ë¡¦¥¥ó¥°¥º¥Ù¥ê¡¼¡Ê¥«¥Ê¥À¡Ë¤¬ÄÌ»»99¾¡ÌÜ¤È¤Ê¤ëº£µ¨9¾¡ÌÜ¡£ÅçÀîÂóÌé¡ÊÆüËÜ²¾Àß¡Ë¤Ï16°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½÷»Ò¤ÏÌøËÜÍýÇµ¡Ê°¦ÃÎ¥À¥¤¥Ï¥Ä¡Ë¤Î5°Ì¤¬ÆüËÜÀªºÇ¹â¤Ç°ËÆ£¿¿ô¥¡ÊÁáÂç¡Ë¤Ï6°Ì¡¢ÉÚ¹âÆü¸þ»Ò¡ÊÂ¿ËàÂç¥¯¡Ë¤¬8°Ì¡¢ÃæÈø½Õ¹á¡Êº´ÃÝ¿©ÉÊ¡Ë¤Ï10°Ì¡¢Æ£ÌÚÆüºÚ¡ÊÉð¸ËÀî½÷Âç¡Ë¤Ï11°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡¦¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤¬½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£