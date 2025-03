長年プレミアリーグで活躍する実力派ストライカーがサッカー界に戻ってきたようだ。



『Mirror』によると、交通事故で大怪我を負い、入院を強いられていたウェストハム・ユナイテッドに所属する34歳のジャマイカ代表FWマイケル・アントニオは3ヶ月ぶりに同クラブのホームスタジアム、ロンドン・スタジアムに帰還したという。



昨年12月に自身のフェラーリを運転している際に単独の物損事故を起こしてしまい、下肢骨折の手術を受けることとなったアントニオ。事故によりフェラーリは半壊状態となり、同選手はヘリコプターで緊急搬送されるなど選手生命も危ぶまれる緊急事態になっていた。





A warm welcome back to London Stadium for our No9 pic.twitter.com/AoTsL33Pnv