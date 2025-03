大阪発スリーピースバンドのブランデー戦記が3月19日、新曲「The End of the F***ing World」を配信リリースすることが発表となった。これは昨晩、ブランデー戦記のインスタライブ内で発表されたもの。同曲はイギリスのダークコメディドラマ『The End of the F***ing World』(邦題:このサイテーな世界の終わり)にインスパイアされて制作した楽曲であり、タイトルは原作からそのまま引用された。

■6thデジタルシングル「The End of the F***ing World」

2025年3月19日(水)リリース



2025年3月19日(水)リリース

■1stアルバム『タイトル未定』

2025年5月リリース予定

2025年5月リリース予定

■ツアー<BRANDY SENKI 1ST ALBUM RELEASE TOUR>

6月07日(土) 札幌cube garden

6月22日(日) 仙台MACANA

6月29日(日) 福岡BEAT STATION

7月12日(土) 大阪ゴリラホール

7月13日(日) 名古屋ELL

7月20日(日) 東京Zepp Shinjuku(TOKYO)

▼チケット

\4,000-

6月07日(土) 札幌cube garden6月22日(日) 仙台MACANA6月29日(日) 福岡BEAT STATION7月12日(土) 大阪ゴリラホール7月13日(日) 名古屋ELL7月20日(日) 東京Zepp Shinjuku(TOKYO)▼チケット\4,000-

関連リンク

◆ブランデー戦記 オフィシャルサイト

◆ブランデー戦記 オフィシャルX

◆ブランデー戦記 オフィシャルInstagram

◆ブランデー戦記 オフィシャルYouTubeチャンネル

◆ブランデー戦記 オフィシャルサイト◆ブランデー戦記 オフィシャルX◆ブランデー戦記 オフィシャルInstagram◆ブランデー戦記 オフィシャルYouTubeチャンネル

原作ドラマは、何かが大きく欠けていることを人に知られてはいけない、他人の大きな欠陥は通報して駆除するのが善意だと思って疑わない人たちで溢れるF***な世界で、そんな世界に嫌気が差したカップルが、そこから抜け出すべくロードトリップに旅立つ物語。ブランデー戦記が同ドラマから着想を得て書いた新曲は、ラブソングだ。公開されたジャケットのフォトグラファーは草野庸子が担当したもの。