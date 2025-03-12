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10·î18Æü(ÅÚ)¡¡ÀÅ²¬¡¦ÉÙ»Î»ÔÊ¸²½²ñ´Û¥í¥¼¥·¥¢¥¿¡¼ Âç¥Û¡¼¥ë
10·î25Æü(ÅÚ)¡¡Ê¡²¬¡¦Ê¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹ ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥Û¡¼¥ë
11·î01Æü(ÅÚ)¡¡²¬»³¡¦ÁÒÉß»ÔÌ±²ñ´Û
11·î09Æü(Æü)¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦¥«¥Ê¥â¥È¥Û¡¼¥ë(»¥ËÚ»ÔÌ±¥Û¡¼¥ë)
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11·î29Æü(ÅÚ)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê
11·î30Æü(Æü)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê
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¢§MUSIC CLIPS
01. ¥³¥³¥í¥½¥Þ¥ê
02. ËÍ¤é¤Ïº£
03. Starlight Museum
04. HELLO HORIZON
05. REAL-EYES
06. glow
07. ¥¢¥¤¥ª¥é¥¤¥È
08. ¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¥¢¡¼¥È
09. ¥Õ¥é¡¼¥°¥à
10. heart bookmark
¢§BONUS MOVIE
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¡¦WonderGOO¡¦¿·À±Æ²¡§¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
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¾ÜºÙ¡§https://www.inoriminase.com/discography/?id=63
¡ÚBlu-ray(2ËçÁÈ)¡ÛKIXM-618¡Á9 \8,800 (ÀÇÈ´\8,000)
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2024.11.3 La La arena TOKYO-BAY
01. OPENING
02. We Are The Music
03. Sweet Melody
04. MC
05. Ring of Smile
06. ¤Û¤·¤È¤Í¡¢
07. ¥½¥é¥¤¥í
08. ¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¾Ò²ð
09. ¥Õ¥é¡¼¥°¥à
10. Kitty Cat Adventure
11. MC
12. ¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó
13. ²ÆÌ´
14. Short Movie
15. ¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¥¢¡¼¥È
16. ¥¢¥¤¥ª¥é¥¤¥È
17. MC
18. È¬·î¤Î¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢
19. »°·î¤È·²ÀÄ
20. Starry Wish
21. Interlude
22. ÅõäÆ¸÷Ãì
23. My Graﬃti
24. glow
25. MC
26. heart bookmark
¡ÒENCORE¡Ó
27. Step Up¡ª
28. ¾Ð´é¤¬»÷¹ç¤¦Æü
29. MC
30. MELODY FLAG
¡ÒDOUBLE ENCORE¡Ó
31. MC
32. Ready Steady Go¡ª
33. Line Up
34. Endroll
¡Ú±ÇÁüÆÃÅµ¡Û
¡¦Making of heart bookmark
¡¦Ëë´ÖShort Movie(Á´²ñ¾ìÊ¬)
¢£²áµî¥é¥¤¥Ö²»¸»¤ò8¥ö·îÏ¢Â³¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹
▶Inori Minase 1st LIVE Ready Steady Go!
³Æ²»³Ú¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¡§http://inoriminase.lnk.to/readysteadygo-digital
▶Inori Minase LIVE TOUR 2018 BLUE COMPASS
³Æ²»³Ú¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¡§http://inoriminase.lnk.to/bluecompass-digital
¢§º£¸å¤ÎÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
2025Ç¯3·î21Æü(¶â)ÇÛ¿®Í½Äê
Inori Minase LIVE TOUR 2019 Catch the Rainbow¡ª
2025Ç¯4·îÇÛ¿®
Inori Minase 5th ANNIVERSARY LIVE Starry Wishes
2025Ç¯5·îÇÛ¿®
Inori Minase LIVE TOUR 2021 HELLO HORIZON
2025Ç¯6·îÇÛ¿®
Inori Minase LIVE TOUR 2022 glow
2025Ç¯7·îÇÛ¿®
Inori Minase LIVE TOUR 2023 SCRAP ART
2025Ç¯8·îÇÛ¿®
Inori Minase LIVE TOUR 2024 heart bookmark
¢£¡ã¤¤¤Î¤ê¤Þ¤ÁÄ®Ì±½¸²ñ2025 -ACOUSTIC LIVE ¥·¥Í¥Þ¥Á¥Ã¥¯¥À¥¤¥¢¥ê¡¼-¡ä
¡¦Ãë¸ø±é¡§13:00³«¾ì¡¿14:00³«±é
¡¦Ìë¸ø±é¡§16:30³«¾ì¡¿17:30³«±é
¢¨ºë¶Ì¸ø±é¤Î¤ßÃë¡¦Ìë2²ó¸ø±é¤òÍ½Äê
7·î12Æü(ÅÚ)¡¡Âçºå¡¦Ì§ÌÌ»ÔÎ©Ê¸²½·ÝÇ½·à¾ì
16:30³«¾ì¡¿17:30³«±é
7·î20Æü(Æü)¡¡µÜ¾ë¡¦ÀçÂæ¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Û¡¼¥ë
16:30³«¾ì¡¿17:30³«±é
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