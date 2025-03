『美女と野獣』『アラジン』のディズニーが、『白雪姫』を新たなミュージカル版として実写映画化!

公開を直前に控える3月12日、スペシャル・ミュージカル・イベントを開催。

豪華キャスト陣が集結し、一夜限りの貴重なパフォーマンスを披露しました☆

ディズニー映画 実写版『白雪姫』スペシャル・ミュージカル・イベント

開催日:2025年3月12日

『白雪姫』スペシャルミュージカルイベントを開催!

プレミアム吹替版の豪華キャスト陣が揃い、一夜限りのスペシャルパフォーマンスをお届け☆

吉柳咲良さんによる劇中歌「口笛ふいて働こう」

まずは白雪姫役の吉柳咲良さんから、劇中歌「口笛ふいて働こう」を披露。

アニメーション版でもおなじみの名曲です。

7人のこびと「ハイ・ホー」

続いて、会場のどこからともなく「ハイホー」の声が聞こえてくると、

7人のこびと役のくしゃみ役・日野聡さん、おこりんぼ役・ダイアン津田さん、てれすけ役・平川大輔さん、ねぼすけ役・浪川大輔さんが劇中歌「ハイ・ホー」のパフォーマンス。

楽しい歌声で会場を盛り上げました☆

女王&魔法の鏡

会場が妖しげなムードに包まれると、

女王役・元宝塚歌劇団月組トップスターの月城かなとさんが登場。

大迫力のパフォーマンスに、映画本編への期待が高まります!

吉柳咲良さんによる劇中歌「夢に見る ~Waiting On A Wish~」

最後に白雪姫役の吉柳咲良さんはパフォーマンスを重ねる度に、その圧巻の歌声で会場を包み込む劇中歌「夢に見る ~Waiting On A Wish~」を披露。

会場を『白雪姫』の世界一色に染め上げました。

最後は吉柳咲良さん、

月城かなとさん、

諏訪部順一さん、

日野聡さん、

ダイアン津田さん、

平川大輔さん、

浪川大輔さんら登壇者が全員集合!

吉柳咲良さん:

ミュージカルになった「白雪姫」は思いやりが世界を変えていくというメッセージ性が込められていると思っています。

運命の人・ジョナサンとのロマンスなど楽しみにしていただける要素もあるので何度でも見に来ていただけたら嬉しいです!

ディズニー映画『白雪姫』は、2025年3月20日全国公開です。

ディズニー映画『白雪姫』作品概要

『美女と野獣』『アラジン』のディズニーが、『白雪姫』を新たなミュージカル版として実写化。

雪のように純粋な心を持つ白雪姫の願いは、かつてのような人々が幸せに暮らす希望に満ちた王国。だが、外見の美しさと権力に執着する邪悪な女王によって、王国は闇に支配されていた。

女王は、白雪姫の“本当の美しさ”に嫉妬し、彼女の命を狙うが、不思議な森で出会った7人のこびとたちや、城の外の世界へいざなってくれたジョナサンに救われる。

誰もが希望を失いかけた時、仲間たちと力を合わせ、白雪姫の優しさが起こした素晴らしい奇跡とは…?

「魔法の鏡よ、教えておくれ──世界で一番美しいのは誰?」

公開日:2025年3月20日(木・祝)

監督:マーク・ウェブ

音楽:パセク&ポール

キャスト:レイチェル・ゼグラー,ガル・ガドット

プレミアム吹替版声優:吉柳咲良/河野純喜(JO1)/月城かなと/津田篤宏/諏訪部順一

吉柳咲良が歌う日本語版!ディズニー実写版映画『白雪姫』劇中歌「夢に見る 〜Waiting On A Wish〜」デジタル配信 吉柳咲良が歌う日本語版!ディズニー実写版映画『白雪姫』劇中歌「夢に見る 〜Waiting On A Wish〜」デジタル配信 続きを見る

新たなミュージカル版として実写映画化!ディズニー映画『白雪姫』 新たなミュージカル版として実写映画化!ディズニー映画『白雪姫』 続きを見る

© 2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 一夜限りの特別パフォーマンスを披露!ディズニー映画 実写版『白雪姫』スペシャル・ミュージカル・イベント appeared first on Dtimes.