Ìð¿áÆà»Ò¡¢¥«¥ì¥ó¥ÀーÈ¯Çä¤ÇÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤É½¾ð¡¡¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë Âç¹¥¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¤Ð¤«¤ê¡×
¡¡Ìð¿áÆà»Ò¤Ë¤è¤ë¡Ø2025.4-2026.3 Ç¯¥«¥ì¥ó¥Àー¡Ù¤¬¡¢3·î15Æü¤ËÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¡£Ìð¿á¤¬¥«¥ì¥ó¥Àー¥Úー¥¸¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¡ÛÌð¿áÆà»Ò¡¢¥«¥ì¥ó¥ÀーÈ¯Çä¤ÇÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤É½¾ð¡Ë
¡¡Ìð¿á¤Ï¡Ö2025Ç¯4·î»Ï¤Þ¤ê¤Î¥«¥ì¥ó¥Àー¤¬3/15¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª¡×¤È²þ¤á¤Æ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡£¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÀ§Èó²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢3·î22Æü¤ËÊ¡²¬¡¢3·î28Æü¤ËÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¤ªÅÏ¤·²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ðÃÎ¤·¤¿¡£
¡¡´°Á´»£¤ê²¼¤í¤·¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢¡ÖºÌ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢Ìð¿á¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤äÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤°ìÌÌ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥«¥ì¥ó¥Àー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ìð¿á¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Î¾Ð¤Ã¤¿É½¾ð¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Õ¤¶¤±¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Á³ÂÎ¤Ê»ä¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤³¤Î¥«¥ì¥ó¥Àー¤ò¸«¤Æ»Ï¤Þ¤ë°ìÆü¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ì¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¤¼¤Ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡SNS¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤～Æà»Ò¤Á¤ã¤óåºÎï¤À¤è¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¤Ð¤«¤ê¡×¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¥Á¥±¥Ã¥ÈÇã¤Ã¤¿¤«¤é²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸=¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë