µîÇ¯4·î¤Î³¤¼«¥Ø¥êÄÆÍî»ö¸Î¡¡¿¼³¤¤«¤éµ¡ÂÎ2µ¡¤Î°ú¤ÍÈ¤²´°Î»¡ÄÊ£¿ô¤Î°äÂÎ¸«¤Ä¤«¤ë¡¡°ËÆ¦½ôÅç²¤ÇÌë´Ö·±ÎýÃæ¤Ë¾×ÆÍ¡Ä¾èÁÈ°÷8¿Í»àË´
2024Ç¯4·î¤Ë³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Î¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼2µ¡¤¬¾×ÆÍ¤·ÄÆÍî¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Ï12Æü¡¢µ¡ÂÎ2µ¡¤Î¼çÍ×ÉôÊ¬¤ò°ú¤ÍÈ¤²¡¢µ¡ÂÎÆâ¤Ê¤É¤«¤éÊ£¿ô¤Î°äÂÎ¤â¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ï¡¢³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Î¡ÖSH¡¼60K¡×¾¥²ü¥Ø¥ê2µ¡¤¬2024Ç¯4·î¡¢°ËÆ¦½ôÅç²¤ÇÌë´Ö·±ÎýÃæ¤Ë¾×ÆÍ¤·¤ÆÄÆÍî¤·¡¢¾èÁÈ°÷8¿Í¤¬»àË´¡£2µ¡¤Îµ¡ÂÎ¤Ï¿¼¤µÌó5500¥á¡¼¥È¥ë¤Î³¤Äì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
ËÉ±Ò¾Ê¤ÈÊÆ³¤·³¤¬Ä´À°¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¿¼³¤¤Ç¤â¥µ¥ë¥Ù¡¼¥¸¤¬²ÄÇ½¤Ê¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÁ¥¥°¥é¥ó¥É¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¶¤¬¡¢8Æü¤Ë¸½¾ì³¤°è¤ËÅþÃå¡£±ó³ÖÁàºî·¿Ìµ¿ÍÀø¿åµ¡¡ÊROV¡Ë¤ÇÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ëµ¡ÂÎ¤Ë¥ï¥¤¥ä¡¼¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢11Æü¤Ë1µ¡¤ò¡¢12Æü¤Ë¤â¤¦1µ¡¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°ú¤ÍÈ¤²¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µ¡ÂÎ¤ÎÃæ¤äÉÕ¶á¤Ê¤É¤«¤éÊ£¿ô¤Î°äÂÎ¤â¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£
¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç2µ¡¤ËÅë¾è¤·¤Æ¤¤¤¿Ââ°÷8¿Í¤Î¤¦¤Á1¿Í¤Î°äÂÎ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Î7¿Í¤Ä¤¤¤Æ¤â»àË´¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£