Chim Chapが、新曲「End of the Night」を本日3月12日に配信限定リリースした。

同楽曲はChim Chap初のバラードソングであり、1990年代のトレンディドラマの1シーンのような都会の夜を連想させる“少し大人向け”の楽曲。哀愁が漂うギターリフのイントロから始まり、セクシーに歌いあげるJesseの歌声が楽曲のムードを際立てている。歌詞には、他人に作られた自分のキャラクターに合わせて生きることに対しての葛藤や自責の念、1人になったときの自分が本当の自分で、それを見せられない孤独感が込められている。

また、繰り返し聴こえる〈Lay me, Lay you by my side Lay you, Lay me by your side〉というフレーズは「(本当の自分に)すがりついて、すがりついて」という解釈とのこと。リフレインすることで思いの強さを感じるパートとなっている。同楽曲のクライマックスにはギタリストとしてのJesseが長尺の“泣き”のギターソロを弾いており、ライブでは同楽曲のハイライトとして毎回違うアレンジでの披露されている。

さらに、リリースと同時にMVが公開された。監督にはYoshio Nakaisoが起用され、東京という大都会の夜をあてもなくひたすら独り歩き続けるJesseの姿が物悲しく映され、孤独感や疎外感を背負った1人の男の姿が歌詞の内容をイメージさせる映像となっている。

<Jesse ミュージックビデオコメント>

頭の中に潜む”自分”というキャラクター。僕にしか見えない、僕にしか触れないキャラクター。やのになぜか、周りの人の目には違う”自分”のキャラクターが映っている。そうやって人の目を気にし始めて、いろんなキャラクターを演じながら生きる。まるで他人の人生を生きているかのように。演じては心が弱って、演じては”自分”を見失って。そして夜の終わりには、また”自分”というキャラクターに帰ってくる。

