ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:30

米消費者物価指数（CPI）（2月）

予想 0.3% 前回 0.5%（前月比)

予想 2.9% 前回 3.0%（前年比)

予想 0.3% 前回 0.4%（食品・エネルギー除くコア・前月比)

予想 3.2% 前回 3.3%（食品・エネルギー除くコア・前年比)



21:45

センテノ・ポルトガル中銀総裁、会議出席



22:45

カナダ中銀政策金利（3月）

予想 2.75% 前回 3.0%



ナーゲル独連銀総裁、ECBウォッチャー会議「ECB政策戦略」講演



23:30

マックレム加中銀総裁、記者会見

米週間石油在庫統計



13日

0:15

レーンECBチーフエコノミスト、ECBウォッチャー会議閉会挨拶



1:30

パネッタ伊中銀総裁、講演



2:00

米10年債入札（390億ドル）





G7外相会合（カナダ、14日まで）ウクライナへの継続的支援などについて協議

OPEC月報



トランプ米政権、鉄鋼とアルミニウムに25％の関税を発動





※予定は変更されることがあります。

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