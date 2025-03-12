ＮＹ市場 この後のイベント
21:30
米消費者物価指数（CPI）（2月）
予想 0.3% 前回 0.5%（前月比)
予想 2.9% 前回 3.0%（前年比)
予想 0.3% 前回 0.4%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 3.2% 前回 3.3%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
21:45
センテノ・ポルトガル中銀総裁、会議出席
22:45
カナダ中銀政策金利（3月）
予想 2.75% 前回 3.0%
ナーゲル独連銀総裁、ECBウォッチャー会議「ECB政策戦略」講演
23:30
マックレム加中銀総裁、記者会見
米週間石油在庫統計
13日
0:15
レーンECBチーフエコノミスト、ECBウォッチャー会議閉会挨拶
1:30
パネッタ伊中銀総裁、講演
2:00
米10年債入札（390億ドル）
G7外相会合（カナダ、14日まで）ウクライナへの継続的支援などについて協議
OPEC月報
トランプ米政権、鉄鋼とアルミニウムに25％の関税を発動
※予定は変更されることがあります。
米消費者物価指数（CPI）（2月）
予想 0.3% 前回 0.5%（前月比)
予想 2.9% 前回 3.0%（前年比)
予想 0.3% 前回 0.4%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 3.2% 前回 3.3%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
21:45
センテノ・ポルトガル中銀総裁、会議出席
22:45
カナダ中銀政策金利（3月）
予想 2.75% 前回 3.0%
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23:30
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13日
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1:30
パネッタ伊中銀総裁、講演
2:00
米10年債入札（390億ドル）
G7外相会合（カナダ、14日まで）ウクライナへの継続的支援などについて協議
OPEC月報
トランプ米政権、鉄鋼とアルミニウムに25％の関税を発動
※予定は変更されることがあります。