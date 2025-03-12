21:30
米消費者物価指数（CPI）（2月）
予想　0.3%　前回　0.5%（前月比)
予想　2.9%　前回　3.0%（前年比)
予想　0.3%　前回　0.4%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想　3.2%　前回　3.3%（食品・エネルギー除くコア・前年比)

21:45　
センテノ・ポルトガル中銀総裁、会議出席

22:45
カナダ中銀政策金利（3月）
予想　2.75%　前回　3.0%

ナーゲル独連銀総裁、ECBウォッチャー会議「ECB政策戦略」講演

23:30　
マックレム加中銀総裁、記者会見
米週間石油在庫統計

13日
0:15　
レーンECBチーフエコノミスト、ECBウォッチャー会議閉会挨拶

1:30　
パネッタ伊中銀総裁、講演

2:00　
米10年債入札（390億ドル）


G7外相会合（カナダ、14日まで）ウクライナへの継続的支援などについて協議
OPEC月報

トランプ米政権、鉄鋼とアルミニウムに25％の関税を発動


※予定は変更されることがあります。