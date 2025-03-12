TRACK15¡¢2nd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤è¤ê¿·¶Ê¡Ö·¯¥Îー¥Ù¥ë¡×MV¸ø³«¡¡¶¶ËÜºÚ¡¹»Ò¡õ²¬ºê½Õ¤¬½Ð±é
¡¡TRACK15¤¬¡¢ËÜÆü3·î12Æü¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡Ö·¯¥Îー¥Ù¥ë¡×¤ÎMV¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡ÚÆ°²è¤¢¤ê¡ÛTRACK15¡Ö·¯¥Îー¥Ù¥ë¡×Music Video¡Ë
¡¡Æ±³Ú¶Ê¤Ï4·î16Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë2nd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øseason¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡¢ÁÛ¤¤¤¬Â©¤Å¤¯¥Ý¥Ã¥×¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ê¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤¬Ì¥ÎÏ¤Î1¶Ê¤À¡£MV¤Ç¤Ï¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¤Î³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¶¶ËÜºÚ¡¹»Ò¤È²¬ºê½Õ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢´ÆÆÄ¤ÏTRACK15¤È¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¥ß¥ï¥«¥Ê¥³¤¬Ã´Åö¡£¸ß¤¤¤òÁÛ¤¤¹ç¤¦2¿Í¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê´¶¾ð¤¬Æü¾ï¤ÎÉ÷·Ê¤ÎÃæ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªTRACK15¤Ï¡¢5·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥¯¥¢¥È¥í¥Ä¥¢ー¤¬¥½ー¥ë¥É¥¢¥¦¥È¡£8·î¤Ë¤ÏÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ëÂçºå¤ÎBIGCAT¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¡¢ºÇÂ®ÃêÁªÀè¹Ô¤Î±þÊç¿ô¤Ï²ñ¾ì¤Îµ¬ÌÏ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Ï¡¡ÊVo¡Ë¡¡¥³¥á¥ó¥È
±ó¤¯Î¥¤ì¤¿¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ½ñ¤¤¤¿¼ê»æ¤ß¤¿¤¤¤Ê³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£µ÷Î¥¤Î¶á¤¤¸ÀÍÕ¡¢¾È¤ì¤¯¤µ¤¯¤Æ¾¯¤·µ÷Î¥¤ò¤È¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¡¢À¸¤Î¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë½ÐÍè¤ë¤À¤±ÀµÄ¾¤Ë½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤ÈËèÆü²ñ¤¦¤³¤È¤Ï½ÐÍè¤Ê¤¤¤±¤É¡¢±ó¤¯Î¥¤ì¤¿³¹¤Ë¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÆÏ¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
TRACK15 Vo.Ï¡
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë