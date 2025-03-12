ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬NBAÁª¼ê¤Î¡È¤Ê¤ó¤Ç¤â¥¢¥ïー¥É¡É¤ò¸ø³«¡Ä¤È¤¢¤ë¾Þ¤Ë¤ÏÈ¬Â¼ÎÝ¤ÎÌ¾Á°¤â
¡¡¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØClutchPoints¡Ù¤Ï¡¢11Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö10Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¤Ë¸ø¼°SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾å¤Ç¡Ø2025 Clutchies¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢3Æü¤Ë¼õ¾Þ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃÃÊ±ÉÍÀ¤äÎò»Ë¤òÈ¼¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡È¤Ê¤ó¤Ç¤â¥¢¥ïー¥É¡É¤È¤¤¤Ã¤¿´ë²è¤À¤¬¡¢ÆâÍÆ¤ÎÆÈ¼«À¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é½ªÈ×¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ë2024-25¥·ー¥º¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ³èÌö¤·¤¿Áª¼ê¤äÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¸½ÌòNBAÁª¼ê¤ò¡¢¥¢¥ïー¥ÉÊÌ¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡ØMost Aura¡Ù¾Þ¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§ー¥à¥º¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º¡Ë¤ä¥¹¥Æ¥Õ¥£¥ó¡¦¥«¥êー¡Ê¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Æ¥¤¥È¡¦¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¡Ë¡¢¥«¥¤¥êー¡¦¥¢ー¥Ó¥ó¥°¡Ê¥À¥é¥¹¡¦¥Þー¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ê¤É¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ê¤¬¤é¤â¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¢¤Õ¤ì¤ë¥×¥ìー¤Ç´ÑµÒ¤òÊ¨¤«¤»¤¿Áª¼ê¤ÎÌ¾¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¹Ó¤é¤·¡É¤ò»Ø¤¹¡ØBest Troll¡Ù¾Þ¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Õ¥¡¥¦¥ë¤äÈ³¶â¤ÇÅÙ¡¹ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¢¥ó¥½¥Ëー¡¦¥¨¥É¥ïー¥º¡Ê¥ß¥Í¥½¥¿¡¦¥Æ¥£¥ó¥Ðー¥¦¥ë¥Ö¥º¡Ë¤ä¡¢¥·ー¥º¥ó³«»ÏÄ¾¸å¤«¤é¥È¥ìー¥É¥Ç¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¤Þ¤Ç°ÜÀÒÁûÆ°¤Î±²Ãæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥¸¥ßー¡¦¥Ð¥È¥éー¡Ê¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Æ¥¤¥È¡¦¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥¢¥ïー¥É¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÈó¸ø¼°¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÁª¼ê¤ò¾Î¤¨¤ë¡ØBest Dressed¡Ù¾Þ¤ä¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤¬¿Íµ¤¤ÎÁª¼ê¤ËÍ¿¤¨¤ë¡ØBest Podcaster¡Ù¾Þ¤È¤¤¤Ã¤¿¤ª¤Õ¤¶¤±¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¹â¤¤¥¢¥ïー¥É¤â´ë²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¡ØBest Podcaster¡Ù¾Þ¤Ë¤Ï¥É¥ì¥¤¥â¥ó¥É¡¦¥°¥êー¥ó¡Ê¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Æ¥¤¥È¡¦¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¡Ë¤ä¥¸¥§¥¤¥ì¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó¥½¥ó¡Ê¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Ïー¥È¡Ê¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢ÀèÆü¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤ÎµÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¥Ýー¥ë¡¦¥¸¥çー¥¸¡Ê¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¥·¥¯¥µー¥º¡Ë¤â¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ë²è¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÍ¥¤ì¤¿¥Ë¥Ã¥¯¥Íー¥à¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¡ØBest Nickname¡Ù¾Þ¤â¤¢¤ê¡¢È¬Â¼ÎÝ¡Ê¥ì¥¤¥«ー¥º¡Ë¤¬¡È¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥µ¥à¥é¥¤¡É¤Ç¼õ¾Þ¡£Â¾¤Ë¤Ï¡¢¥ä¥Ë¥¹¡¦¥¢¥Ç¥È¥¯¥ó¥Ü¡Ê¥ß¥ë¥¦¥©ー¥ー¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Î¡ÈThe Greek Freek¡Ê¥®¥ê¥·¥ã¤Î²øÊª¡Ë¡É¤ä¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ç¥å¥é¥ó¥È¡Ê¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥µ¥ó¥º¡Ë¤Î¡ÈSlim Reaper¡ÊºÙ¤¤»à¿À¡Ë¡É¤Ê¤É¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´×ÏÃµÙÂê¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¹â¤¤´ë²è¤À¤¬¡¢»î¹ç¤ÎËµ¤é¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆÈ¼«¤Î¥¢¥ïー¥É¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â°ì¶½¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£