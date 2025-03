韓国ボーイズグループ・JUST B

韓国の実力派ボーイズグループ・JUST B(読み:ジャストビー)が、2025年3月、自身初となるワールドライブツアー「2025 JUST B WORLD TOUR [JUST ODD]」を開催します。ツアーの幕開けは3月29日(土)東京公演、30日(日)大阪公演で、6人は日本を皮切りに、カナダやアメリカなど新たな音楽の旅へと出発します。先日、2月22日に東京、24日に大阪で行われた約1年3カ月ぶりの来日公演「2025 JUST B JAPAN FANMEETING ‘Always and Forever’」では、ファンと一緒にゲームやトークはもちろんのこと、迫力満点の歌とダンスを披露して、お互いに幸せな時間を過ごしました。

Sangwoo(写真左端)の挨拶が爆笑の連続で、DY「Sangwooのあとは話しにくい」

ファンミーティングで来日したJUST B(※写真左からSangwoo、DY、Geonu、Siwoo、Lim Jimin、Bain)

筋肉自慢のLim Jiminとの太もも相撲でおびえるBain「ズボンがやぶけるほどやらないでね〜」

「チームサムライ」と「ベ・チュ・ジチーム」に分かれて炭酸当てゲーム

またツアーまでお別れ…Geonu「今のJUST Bは誰よりも前に進んでいこうと頑張っています!」

3月東京、大阪から「2025 JUST B WORLD TOUR [JUST ODD]」が開幕!

黒スーツがかっこいいJUST B

ファンミーティングの会場にはONLY Bからの来日記念バルーンが華やかに飾られていました

ファンミーティングの前日、2月21日が誕生日だったDYのお祝いバルーンも!

今回、JUST Bはレタスクラブの独占インタビューに答え、日本のファンの印象や“推し活”について話してくれました! 大盛況だった東京のファンミーティングレポートと共にお届けします。■作品のたびに色を変える実力派ボーイズグループJUST Bは、2021年6月30日にミニアルバム「JUST BURN」でデビュー。ビジュアルのみならず実力も兼ね備えたメンバーが集まり、音楽とパフォーマンスで“MZ世代”の悩みに共感しながら新しい未来を描いていく、現在平均年齢23歳の6人組ボーイズグループです。JUST Bの“B”は“BURN”の意味で「絶えず燃え上がる情熱を持って音楽を届ける」という思いが込められており、“B”のシリーズはその後「JUST BEAT」(2021年10月)、「JUST BEGUN」(2022年4月)と続き、熱くパワフルな作品をリリースしてきました。コロナ禍の真っただ中に結成した彼らは、時代の変化を柔軟に捉え、常に新しい姿を見せて進化し続けています。歌手のAleXaとコラボした「MBTI」(2023年2月)、日本で撮影したMVの風景が叙情的な「Camellia」(2023年4月)、英語歌詞のロックテイスト「Daddy's Girl」(2024年5月)など、曲調や言語もさまざまで、並べてみると同じグループのものとは思えないほどバラエティー豊かな作品たちが魅力です。いつ食べても、どこから食べても美味しい、“幕の内弁当”のような存在に成長してきたJUST Bは、どんなグループとも誰とも被らない活動が強み。メンバーが作詞作曲に携わったり、ダンスの振りも自分たちで生み出して、この6人でしか描けない唯一無二の世界観を広げている最中です。■オーディション番組出演歴も多く個性豊かな6人さらにメンバー6人の実力は、世界の音楽ファンとも虜に。最年長でキュートフェイスのGeonu(イ・ゴヌ)は、Mnetサバイバル番組「I-LAND」に出演歴があり、フリースタイルダンスと英語が得意。SBSオーディション番組「THE FAN」に出演したLim Jimin(イム・ジミン)はソロ活動経験もある頼れるリーダーで、鍛え抜かれた筋肉を見せながらキレのあるダンスで圧倒します。憑依型パフォーマンスで、舞台に立つと別人の顔を見せるBain(ベイン)は、JUST B活動中にもMnetサバイバル番組「Build Up」にGeonuと共に挑みました。決勝戦の際は、ツアー中のアメリカとソウルの生放送スタジオを単独で行き来した“甘い声”のメインボーカル。Siwoo(チュ・シウ)はGeonu同様「I-LAND」出身で、俳優としてドラマ「Love is like a cat」に出演し、タイの俳優・Mewと共演するなど活動の幅を広げています。Bainも出演したMBCのアイドルオーディション番組「UNDER19」で優勝を勝ち取ったDY(チョン・ドヨム)は、JUST Bの“ブレーン”的存在。作詞作曲編曲、アートを描くなど多才な魅力を放出し、時にアクロバティックダンスをさく裂します。済州島出身のSangwoo(キム・サンウ)は、美術館から飛び出してきたような端正なビジュアルと天真爛漫さで愛されています。外国語のトークやパフォーマンスなどで圧倒的な吸収力を持ち、伸びしろしかない皆の“マンネ”(※グループ内の最年少)。■トークで笑ってダンスにキュン♪ 歌に感動の充実ファンミそんなJUST Bの「2025 JUST B JAPAN FANMEETING ‘Always and Forever’」東京公演にお邪魔しました! 1部の衣装は2025年1月5日リリースの新曲「Still I Luv You」のメインカットで見せた揃いの黒スーツ。スタイル抜群の長身6名が華麗なパフォーマンスを2曲披露して、ONLY B(※ファンネーム)たちから歓喜の声が上がりました。彼らがマイクを握ると「ひさしぶり〜」と日本語で挨拶をして和やかなムードに。たくさんの日本語を練習してきたことが分かるJUST Bは「かっこいいシウです」(Siwoo)、「かわいいゴヌです」(Geonu)と自分で言っちゃいながらも照れくさそうなお顔。そうかと思えば「かたじけない!」(Sangwoo)と突然、時代劇風の挨拶でキメるSangwooに客席が一気に笑いに包まれました。みんしるさんがMCを務め、大きなサイコロを使って「体育アイドル 魅力アピール」といった腕立て対決ゲームや、メンバー同士の顔がくっつきそうになるドキドキの「ポッキーゲーム」、会場から抽選で選ばれたラッキーなファンにプレゼントを贈る「JUST Bのハートを受け取って」コーナーなど、盛りだくさんな内容でONLY Bとの幸せな時間が過ぎていきました。ランダムダンスタイムは3人ずつに分かれてガールズグループの楽曲のカバーダンスで魅了したりと、メンバーたちは汗や涙を見せながら会場が一体となりました。「久しぶりに日本に来て、皆さんに会えて本当にうれしかったです。今日はファンミーティングだったけど、これからもいろんなところで会えるのを楽しみにしています。皆さんの愛と関心をお願いします」(DY)、「JUST BはONLY Bとの時間をたくさん過ごしたいと思っています」(Lim Jimin)、「こうして6人で立つことができて嬉しいです。実は今日、涙が出そうな瞬間があったんです。楽しい時間が過ごせて良かったです」(Bain)と、それぞれ集まったファンへ熱心にお礼をして、アンコールまで大盛り上がりでした。■日本のONLY Bはちょっと不思議?…JUST Bスペシャルインタビュー舞台の上でダイナミックなパフォーマンスや心に染みる歌声を聴かせてくれたJUST B。キラキラの笑顔でファンたちを喜ばせた第1部終了後に、お話を伺いました。レタスクラブの独占インタビューです!―2023年12月以来の日本でのファンミーティングでした。感想をお願いします。Jimin「はい、私が答えます。とても久しぶりに日本のONLY Bたちの前でステージをするので、とても緊張してワクワクしました。それでも無事に終えられたようで、とても嬉しく、残りの2部も1部よりもっと楽しくやりたい気持ちしかありません」―アメリカツアーなど、皆さんで様々な国を旅してきましたが、日本のONLY Bは他の国と比べてどういう雰囲気ですか?Geonu「日本のONLYBは…僕が感じるのは普段はとても落ち着いていて、ステージを見る時や反応をしてくださる時も拍手をしたり、シャイな方が多いなと思います。でも、たまに驚くほど大きな声を出してくださるタイミングもあって、そんな時は何か面白くて(笑)、カワイイですし、ちょっと不思議だなと思います」―これまでコンサートや旅行で日本に来て、印象的だったエピソードはありますか?Jimin「あぁ!昨日!渋谷に行ったのですが、渋谷駅で迷子になりそうになりました」Bain「(笑)」Jimin「渋谷は道も複雑で、地下鉄の線も出口も多くて、少し困りました」DY「(日本語で)むずかしいです…」―来月からはいよいよワールドツアーです。今回見せたいのはJUST Bのどんな姿ですか?DY「まず、新しい音源を今も次々と出していますし、これからも出る予定なので、新しいJUST Bのステージを皆さんにお見せできるのが一番の楽しみです」Sangwoo「(大きくうなずき)はい!3月の公演にぜひ遊びに来てください!」Bain「遊びに来てくれた皆さんが楽しく幸せな時間を過ごせるように僕たちも頑張ります。会う日まで、元気で幸せに過ごしてくださいね!」■推し活で「人生をもっともっと幸せにしましょう!(Lim Jimin)」―2024年はMnet「ROAD TO KINGDOM : ACE OF ACE」に出演し、ATBOと合体したThe CrewOneの活動等、お疲れ様でした。2025年に入り“リブランディング”していくとおっしゃっていましたが、JUST Bは元々どんなグループで、どうチェンジしていこうという計画があるのでしょうか?DY「(日本語で)元々、僕たちはパフォーマンスとか、“強い”(イメージのある)ダンスの雰囲気でしたけど、今回からは音楽とビジュアルをさらに新しくして、パフォーマンスはそのまま強く、もっと素敵な姿をお見せできると考えています」―今年はすでに「Still I Luv You」やデジタルシングル[ " ]と新曲が立て続けに出ています。クリエイターでもあるDYさんの曲ストックが溜まってそうですね。ONLY Bはきっと、1か月に1曲程のペースでも聴きたいと待っていますよ!DY「(日本語で)ほんとうですか?毎月…はないけど、どんどん新しい曲は出していきたいです」―期待しています! では、最後に、日本では「推し活」といって、好きな人を応援することで元気をもらうという毎日を送る人たちがたくさんいます。老若男女問わず「推し活」をしている方々にメッセージをお願いします。Jimin「誰かを好きになるのに、年齢は重要ではありません。私たちJUST Bと一緒に日々を過ごしながら人生をもっともっと幸せにしましょう!」Siwoo「好きになってくださる分、もっと恩返しできるようにしていきますので、たくさん幸せになってください」ありがとうございました!この後の第2部も、デニムの明るい衣装にチェンジし、さらに元気いっぱいの楽しい時間を届けてくれたJUST B。ファンミーティングの「Always and Forever」のタイトル通り、この瞬間がいつまでも、永遠に続いてほしい、永遠に覚えていたいという願いが伝わってくる、心が温まる1日となりました。どんなジャンルもこなせる彼らのステージは必見。東京と大阪で開催されるワールドツアーでその実力と日本語満載のトーク、仲良し6人のユーモラスな空間を楽しんでくださいね。テキスト=Koguma