ライオン・シティvs広島 スタメン発表
[3.12 ACL2準々決勝第2戦](シンガポール)
※21:00開始
主審:アハメド・イーサ・ダルビッシュ
副審:サイード・ラシェド・アルマルズーキ、ヤセル・アルムーシディ
<出場メンバー>
[ライオン・シティ・セーラーズ]
先発
GK 1 イズワン・マハブド
DF 4 トニ・ダトコヴィッチ
DF 5 ライオネル・タン
DF 14 ハリス・ハルン
DF 22 クリストファー・ヴァンヒュイゼン
DF 26 ベイリー・ライト
DF 29 ディオゴ・コスタ
MF 8 ルイ・ピレス
MF 17 マクシム・レスティエンヌ
FW 9 レンナルト・ティー
FW 10 バルト・ラムセラール
控え
GK 13 アディブ・アザハリ
GK 28 ザルファン・ロハイザド
DF 18 オブレン・クリャイッチ
DF 20 セルヒオ・カルモナ
DF 30 アクラム・アズマン
DF 68 アリ・アルリナ
MF 11 ハフィズ・ノル
MF 16 ハミ・シャヒン
MF 23 ハイカル・パシア
MF 6 アヌマンサン・クマール
MF 80 ネイサン・マオ
FW 7 シャワル・アヌアル
監督
アレクサンダル・ランコヴィッチ
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 15 中野就斗
DF 19 佐々木翔
DF 33 塩谷司
MF 24 東俊希
MF 35 中島洋太朗
MF 47 田中聡
FW 39 中村草太
FW 51 加藤陸次樹
FW 90 ジャーメイン良
控え
GK 21 田中雄大
GK 26 チョン・ミンギ
DF 13 新井直人
DF 3 山崎大地
MF 29 菅大輝
MF 32 越道草太
MF 40 小原基樹
MF 44 仙波大志
MF 5 松本大弥
MF 50 井上潮音
MF 66 川辺駿
FW 36 井上愛簾
監督
ミヒャエル・スキッベ
※21:00開始
主審:アハメド・イーサ・ダルビッシュ
副審:サイード・ラシェド・アルマルズーキ、ヤセル・アルムーシディ
<出場メンバー>
[ライオン・シティ・セーラーズ]
先発
GK 1 イズワン・マハブド
DF 4 トニ・ダトコヴィッチ
DF 5 ライオネル・タン
DF 14 ハリス・ハルン
DF 22 クリストファー・ヴァンヒュイゼン
DF 26 ベイリー・ライト
MF 8 ルイ・ピレス
MF 17 マクシム・レスティエンヌ
FW 9 レンナルト・ティー
FW 10 バルト・ラムセラール
控え
GK 13 アディブ・アザハリ
GK 28 ザルファン・ロハイザド
DF 18 オブレン・クリャイッチ
DF 20 セルヒオ・カルモナ
DF 30 アクラム・アズマン
DF 68 アリ・アルリナ
MF 11 ハフィズ・ノル
MF 16 ハミ・シャヒン
MF 23 ハイカル・パシア
MF 6 アヌマンサン・クマール
MF 80 ネイサン・マオ
FW 7 シャワル・アヌアル
監督
アレクサンダル・ランコヴィッチ
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 15 中野就斗
DF 19 佐々木翔
DF 33 塩谷司
MF 24 東俊希
MF 35 中島洋太朗
MF 47 田中聡
FW 39 中村草太
FW 51 加藤陸次樹
FW 90 ジャーメイン良
控え
GK 21 田中雄大
GK 26 チョン・ミンギ
DF 13 新井直人
DF 3 山崎大地
MF 29 菅大輝
MF 32 越道草太
MF 40 小原基樹
MF 44 仙波大志
MF 5 松本大弥
MF 50 井上潮音
MF 66 川辺駿
FW 36 井上愛簾
監督
ミヒャエル・スキッベ