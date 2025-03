PAIL OUTが、新曲「ロンリーウォーリア」を3月19日に配信リリースすることを発表した。PAIL OUTは2024年にはメンバー脱退を経て、現在はソウタ(Vo, G)とサポートメンバーで活動中だが、そんな状況を映し出すかのような「ロンリーウォーリア」というタイトルでの新曲が3月19日に配信される。“この夜は 優しさで潰れないように”と歌う楽曲は、誰もが抱えている孤独に寄り添い、前に進む勇気を与えてくれる楽曲になっているという。

