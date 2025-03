ALAN SHIRAHAMAが、1stアルバム『curious』を4月28日にリリースすることが発表された。日本人史上初、BASS MUSICを中心に12カ月連続リリースで全曲ストリーミング再生100万を突破し、1stアルバムにはそれら12曲を中心とした全15曲を収録予定。4月からは各地でナイトクラブリリースツアー<BE curious TOUR>を行うことも決定した。

1st ALBUM 『curious』



【配信概要】2025年4月28日(月) 配信ALAN SHIRAHAMA -Streaming & Download:https://lnk.to/alan-curious※各国0:00〜配信開始(LDH Records)【商品概要】2025年4月28日(月)発売ALAN SHIRAHAMA - 1st ALBUM 『curious』●数量限定盤:XNLD-10239 / \5,500(税込) / ミュージックカード+ミニCDキーホルダー●通常盤TYPE-A:XNLD-10240 / \2,500(税込) / ミュージックカードのみ●通常盤TYPE-B:XNLD-10241 / \2,500(税込) / ミュージックカードのみ※数量限定盤は数に限りがあり、無くなり次第の販売終了となります。【収録内容】1. curious2. Nakameguro Step3. Nakameguro House4. CREEP5. two-face6. HUMANITY FIGHT7. Dirtytech8. Always I'm...9. Reaching For The Sky10. MINE FOR LIFE11. Cheeky Wanker12. SALARYMAN13. MACARONI CHEESE14. THE VOW15. gnite (REXY=DEXY Remix)※ミュージックカード限定ボーナストラック16. ALAN SHIRAHAMA_tutorialmix_・特別超先行予約キャンペーン対象商品:数量限定盤 / XNLD-10239 / ¥5,500(税込) / ミュージックカード+ミニCDキーホルダー※通常盤Aおよび通常盤Bは本特典の対象外となりますのでご注意ください。開催期間:3月14日(金) 21:00 〜 3月21日(金) 23:59まで対象店舗:・EXILE TRIBE OFFICIAL FAN CLUB CD・DVD SHOP:https://shop.mu-mo.net/svtop/special/etf/index.html?jsiteid=EFS・LDH official mobile CD/DVD SHOP:https://m.tribe-m.jp/static/shop/exile-ldh-shop/index・CLプレミアム OFFICIAL CD/DVD SHOP:https://shop.mu-mo.net/avx/sv/list1?categ_id=8002429&jsiteid=CLMS・mu-mo SHOP:https://shop.mu-mo.net/a/list1?artist_id=ALSRH予約特典:ALAN SHIRAHAMA蓄光リストバンド