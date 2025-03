ALIの新曲「LOVE IS KILLING ME feat. eill」のミュージックビデオが本日3月12日に公開となった。「LOVE IS KILLING ME feat. eill」は、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム〜恋愛強者選挙〜』の主題歌に起用されている新曲だ。“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな恋の駆け引きを行い、No.1モテ男&モテ女を決定する恋愛リアリティーショーは現在、ABEMAにて第3話まで無料配信されており、本日3月12日よる10時からは第4話が放送される。

■「LOVE IS KILLING ME feat. eill」

2025年2月19日(水)配信開始

配信リンク:https://lnk.to/LOVEISKILLINGME





2025年2月19日(水)配信開始配信リンク:https://lnk.to/LOVEISKILLINGME

■番組『ラブパワーキングダム〜恋愛強者選挙〜』

▼最新話(第4話)

放送日時:2025年2月19日(水)夜10時〜

放送チャンネル:ABEMA SPECIALチャンネル

放送URL:https://abema.tv/channels/abema-special/slots/Cn3NBovy8ZoPg3



▼スタジオMC

せいや(霜降り明星)

YOU

岩田剛典(三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE)

谷まりあ



▼参加メンバー ※50音順

男性参加者:あさや、あり、いっせい、けいいち、けいし、ひろき、ひろやす、ゆうじ

女性参加者:アオイ、あかね、あやか、せいな、みさき、みほ、める、レイカ







番組トップページ:https://abema.tv/video/title/90-2021

ティザー映像:https://abema.tv/video/episode/90-2021_s1_p550

先行映像:https://abema.tv/video/episode/90-2021_s1_p500

公式TikTok:https://www.tiktok.com/@lovepowerkingdom

ラブパワーキングダム予想投票サイト:https://lovepowerkingdom.com/

(C) AbemaTV, Inc.

▼最新話(第4話)放送日時:2025年2月19日(水)夜10時〜放送チャンネル:ABEMA SPECIALチャンネル放送URL:https://abema.tv/channels/abema-special/slots/Cn3NBovy8ZoPg3▼スタジオMCせいや(霜降り明星)YOU岩田剛典(三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE)谷まりあ▼参加メンバー ※50音順男性参加者:あさや、あり、いっせい、けいいち、けいし、ひろき、ひろやす、ゆうじ女性参加者:アオイ、あかね、あやか、せいな、みさき、みほ、める、レイカ番組トップページ:https://abema.tv/video/title/90-2021ティザー映像:https://abema.tv/video/episode/90-2021_s1_p550先行映像:https://abema.tv/video/episode/90-2021_s1_p500公式TikTok:https://www.tiktok.com/@lovepowerkingdomラブパワーキングダム予想投票サイト:https://lovepowerkingdom.com/(C) AbemaTV, Inc.

■<“CASANOVA POSSE” JAPAN TOUR 2025>

4月04日(金) 愛知・THE BOTTOM LINE

open18:15 / start19:00

4月05日(土) 大阪・味園ユニバース

open17:15 / start18:00

4月10日(木) 北海道・PENNY LANE24

open18:15 / start19:00

4月11日(金) 宮城・仙台MACANA

open18:30 / start19:00

4月20日(日) 福岡・DRUM Be-1

open17:30 / start18:00

4月24日(木) 東京・Zepp Shinjuku

open18:00 / start19:00

▼チケット

・スタンディング \5,500 (税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き)

・U-23 スタンディング \2,900 (税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き)

【各プレイガイド先行受付】

チケットぴあ https://w.pia.jp/t/ali2025/

ローソンチケット https://l-tike.com/ali2025/

イープラス https://eplus.jp/ali2025/



4月04日(金) 愛知・THE BOTTOM LINEopen18:15 / start19:004月05日(土) 大阪・味園ユニバースopen17:15 / start18:004月10日(木) 北海道・PENNY LANE24open18:15 / start19:004月11日(金) 宮城・仙台MACANAopen18:30 / start19:004月20日(日) 福岡・DRUM Be-1open17:30 / start18:004月24日(木) 東京・Zepp Shinjukuopen18:00 / start19:00▼チケット・スタンディング \5,500 (税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き)・U-23 スタンディング \2,900 (税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き)【各プレイガイド先行受付】チケットぴあ https://w.pia.jp/t/ali2025/ローソンチケット https://l-tike.com/ali2025/イープラス https://eplus.jp/ali2025/

関連リンク

◆ALI オフィシャルサイト

◆ALI オフィシャルX

◆ALI オフィシャルInstagram

◆ALI オフィシャルTikTok

◆ALI オフィシャルYouTubeチャンネル

◆ALI オフィシャルサイト◆ALI オフィシャルX◆ALI オフィシャルInstagram◆ALI オフィシャルTikTok◆ALI オフィシャルYouTubeチャンネル

「LOVE IS KILLING ME feat. eill」のミュージックビデオは、ALIのボーカルLEOがマスターを務めるバーが舞台。一筋縄ではいかない男女の愛の駆け引きを表現した映像は、激しいアクションが見どころ。アクション俳優の岩永 丞威、藤本ルナが出演している。ALIは4月4日から全国ツアー<"CASANOVA POSSE" JAPAN TOUR 2025>を開催するほか、5月からはアジアツアーの実施も決定している。