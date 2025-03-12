¡Ö¥Ë¥Ã¥È¤ÎË½ÎÏ¡×31ºÐàÌòËþ¥Ü¥Ç¥£á¤Ô¤Ã¤¿¤ê»äÉþ¤Ë¥Õ¥¡¥óÌåÀä¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ËÀ¨¤¤¡×¡Ö¤«¤Ê¤ê¥ì¥¢¥â¥Î¡×¤ÎÀ¼
¢¡¤à¤Ã¤Á¤ê¥Ë¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤ÎÀ¼¢¡
¡¡¥×¥í¿ý»Î¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²¬ÅÄ¼Ó²Â(31)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»äÉþ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÅß ¤¢¤Ã¤¿¤«¤¯¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤à¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¥Ë¥Ã¥È¤Ë¥á¥¬¥Í»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£Èþ¥Ü¥Ç¥£¤¬ºÝÎ©¤Ä»äÉþ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¢¡Ëã¿ý¥×¥íÎò2Ç¯¤ÇM¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ë¢¡
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥Ë¥Ã¥È¤ÎË½ÎÏ¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ËÀ¨¤¤¡×¡Ö¤«¤Ê¤ê¥ì¥¢¥â¥Î¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¬ÅÄ¤Ï2017Ç¯¤ËÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ½êÂ°¤Î½÷Î®Ëã¿ý¥×¥í¤Ë¡£19Ç¯¤ËËã¿ý¥×¥íÎò2Ç¯¤ÇºÇÇ¯¾¯¤ÎM¥ê¡¼¥¬¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£