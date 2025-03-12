D.A.N.が2年半の休止を経て再始動、日比谷野音で初単独公演開催決定
D.A.N.が2年半の休止を経て再始動することを発表した。
関連記事：D.A.N.が語る、多層的な世界に隠されたイメージとリアリティ
櫻木大悟（Gt, Vo, Syn）、市川仁也（Ba）、川上輝（Dr）によるD.A.N.。復帰と共に今年デビュー10周年を記念し、8月3日に日比谷野音で初となる単独公演を開催する。
チケット先行受付は本日よりスタートしている。
＜ライブ情報＞
10th Anniversary Special
”Microsound”
2025年8月3日（日）日比谷野外大音楽堂
- HIBIYA OPEN-AIR CONCERT HALL -
ACT
D.A.N.
OPEN 17:00 / START 18:00
※雨天決行/荒天中止
＜料金＞
・通常 \6,500円（税込・全席指定）
・Under22 \5,500（税込・全席指定）
※Under22は入場時身分証定時必須
＜オフィシャル1次先行受付＞
2025年3月12日（水）20:00 〜 3月24日（月）23:59
先行URL : https://w.pia.jp/t/dan-t/
＜チケット販売について＞
・枚数制限:1人4枚まで
・未就学児童は保護者同伴で入場無料。但し、席が必要な場合は要チケット。
・小学生は保護者同伴の上、要チケット。
＜主催＞ HOT STUFF PROMOTION
＜企画・制作＞ BAYON PRODUCTION / BIAS & RELAX adv.
＜問い合わせ＞ HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077
official http://d-a-n-music.com/
関連記事：D.A.N.が語る、多層的な世界に隠されたイメージとリアリティ
櫻木大悟（Gt, Vo, Syn）、市川仁也（Ba）、川上輝（Dr）によるD.A.N.。復帰と共に今年デビュー10周年を記念し、8月3日に日比谷野音で初となる単独公演を開催する。
チケット先行受付は本日よりスタートしている。
＜ライブ情報＞
10th Anniversary Special
”Microsound”
2025年8月3日（日）日比谷野外大音楽堂
- HIBIYA OPEN-AIR CONCERT HALL -
ACT
D.A.N.
OPEN 17:00 / START 18:00
※雨天決行/荒天中止
＜料金＞
・通常 \6,500円（税込・全席指定）
・Under22 \5,500（税込・全席指定）
※Under22は入場時身分証定時必須
2025年3月12日（水）20:00 〜 3月24日（月）23:59
先行URL : https://w.pia.jp/t/dan-t/
＜チケット販売について＞
・枚数制限:1人4枚まで
・未就学児童は保護者同伴で入場無料。但し、席が必要な場合は要チケット。
・小学生は保護者同伴の上、要チケット。
＜主催＞ HOT STUFF PROMOTION
＜企画・制作＞ BAYON PRODUCTION / BIAS & RELAX adv.
＜問い合わせ＞ HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077
official http://d-a-n-music.com/