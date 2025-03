バックス戦で値千金の4Pプレーを決めたハリバートン「僕を信頼してくれた仲間たちに感謝」

3月12日(現地時間11日、日付は以下同)にゲインブリッジ・フィールドハウスで行なわれたミルウォーキー・バックスとインディアナ・ペイサーズによる一戦は、同点22度、リードチェンジ21度を記録する大激戦となった。

11日を終えた時点でバックスはイースタン・カンファレンス4位の36勝27敗で、ペイサーズが同5位の35勝28敗と、プレーオフに向けた順位争いも激化している中、試合はデイミアン・リラードが残り3.9秒に相手のファウルで得たフリースロー2本を確実に決め、アウェーのバックスが114-111でリードを奪う。

3点を追うペイサーズはタイムアウトをコール。するとコート上の4人が動き、タイリース・ハリバートンがアンドリュー・ネムハードからハンドオフのような形でボールを受け取ると、左コーナーから値千金の一発を見事ヒット。

the four-point play heard around the world 🌎

Tyrese Haliburton's game-winner went global. pic.twitter.com/rhmyHcnC2h

