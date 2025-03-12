YUTORI-SEDAI¡¢¥á¥¸¥ãー1st EP¡Øblanket¡Ù¥ê¥êー¥¹¡¡¥êー¥É¶Ê¡Ö»ä¤À¤Ã¤Æ¡¢¡×Àè¹ÔÇÛ¿®¡õ¥é¥¸¥ªOA¤â
¡¡YUTORI-SEDAI¤¬¡¢¥ïー¥Êー¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤«¤é¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åーÂè1ÃÆºîÉÊ¤È¤Ê¤ë1st EP¡Øblanket¡Ù¤ò4·î9Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥êー¥É¶Ê¡Ö»ä¤À¤Ã¤Æ¡¢¡×¤¬3·î26Æü¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§YUTORI-SEDAI¤Ï¡ÈÌ´¤Î¤Ä¤Å¤¡É¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Ê¤ßÂ³¤±¤ë¡¡Ëþ°÷¤Î½ÂÃ«WWW¥ï¥ó¥Þ¥ó¤ÇÅÁ¤¨¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¡Ë
¡¡Á´4¶ÊÆþ¤ê¤Îº£ºî¤Ï¡¢¡È¤É¤ó¤Ê»þ¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤â²¹¤«¤¯Êñ¤ß¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¡É¤È¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¡£²»³Ú¤òÄÌ¤·¤Æ¡È¤¢¤Ê¤¿¤ÎÁ´¤Æ¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤ÎÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¾õ¶·²¼¤Ç»È¤ï¤ì¤ëÌÓÉÛ¤ä¥Þ¥Õ¥éー¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ÈÍÑÍÑÅÓ¤ÎÂ¿¤µ¤ä»þ´ü¤ä¾õ¶·¤òÌä¤ï¤º»È¤ï¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦µ¤»ý¤Á¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»þ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤â¡¢ÃÈ¤«¤µ¤ÈÍ¥¤·¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë1Ëç¤Ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢3·î13Æü¤Ë¤ÏÊ¡²¬¤ÎLOVE FM¡Ø¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ª¥ó¡ªDAYTIME¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¥êー¥É¶Ê¡Ö»ä¤À¤Ã¤Æ¡¢¡×¤¬½é¥ª¥ó¥¨¥¢¡£¶â¸¶ÎË´õ¡ÊVo/Gt¡Ë¤âÈÖÁÈ¤ØÀ¸½Ð±é¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡¤Ê¤ªYUTORI-SEDAI¤Ï¡¢6·î¤è¤êÌó2Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÂÐ¥Ð¥óÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¤Î³«ºÅ¤òÍ½Äê¡£¥Ä¥¢ー¤È¤·¤Æ¤Ï½é³«ºÅ¤ÎµÜ¾ë¡¢Ê¡²¬¤ò´Þ¤àÁ´¹ñ5ÅÔ»Ô¤ò²ó¤ë¥Ä¥¢ー¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Àè¹ÔÈÎÇäÃæ¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë