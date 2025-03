「Find one′s feet」の意味は？足を見つける！？意味を想像してみて！

正解は「新しい環境に慣れる、新しい場所に順応する」でした!

決して、足を探すという意味ではありません。

新しい環境に慣れて、一本立ちをできるようになるところを想像すれば覚えやすいかも...!

A:「How’s your school?」

(学校はどんな感じ?)

B:「I’m not used to it yet, but I'll find my feet.」

(そろそろ現実をみないといけないと思うけど)