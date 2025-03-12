°ÂÊÝÎÜµ±Ìé¡Ö²¾¤ËMMA¤ò¤ä¤ë¤ÈÊ¢¤ò·è¤á¤¿¤È¤·¤Æ¡Ä¡×Á°²¦¼Ô¥Ú¥ì¥¤¥é¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¼«¿È¤ò½Å¤Í¤ë
¡¡³ÊÆ®²È¤Î°ÂÊÝÎÜµ±Ìé¤¬¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö8Æü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØUFC 313¡Ù¤ò¸½ÃÏ´ÑÀï¤·¤¿¤¬¡¢Âç²ñÄ¾Á°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÈMMAÅ¾¸þ¡É¤Î²ÄÇ½À¤È¡¢¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æ°²è¡Û°ÂÊÝÎÜµ±Ìé¡Ö²¾¤ËMMA¤ò¤ä¤ë¤ÈÊ¢¤ò·è¤á¤¿¤È¤·¤Æ¡Ä¡×¥Ú¥ì¥¤¥é¤ÈÄá²°Îç¤ò¸ì¤ë
¡¡Æ±Âç²ñ¤ò¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤·¤¿U-NEXT¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖU-NEXT³ÊÆ®µ»¸ø¼°¡×¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æ°²è¤Ç¡¢°ÂÊÝ¤Ï¸½ÃÏ´ÑÀï¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥µ¡¼½Ð¿È¤Î¡Ê¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¡Ë¥Ú¥ì¥¤¥é¤¬¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ç¡£°ÂÊÝÎÜµ±Ìé¤¬MMA¤ò²¾¤Ë¤ä¤ë¤È¤·¤Æ¡¢´°À®·Á¤òÎã¤¨¤ë¤Ê¤é¥Ú¥ì¥¤¥é¤Ê¤ì¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¤½¤ì¤òÀ¸¤Ç¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤Þ¤¿¡¢²áµî¤Ë°ì½ï¤ËÎý½¬¤·¤¿Äá²°Îç¤Î±þ±ç¤âÍýÍ³¤Ç¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Î©¤Áµ»³ÊÆ®µ»¡ØGLORY¡Ù¤Ç²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ú¥ì¥¤¥é¤Ï¡¢MMA¤ËÅ¾¸þ¤·UFC¤Ç¥ß¥É¥ëµé¡õ¥é¥¤¥È¥Ø¥Ó¡¼µé¤ÎÆó³¬µé²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¥È¥Ã¥×¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡£¤½¤Î¥Õ¥¡¥¤¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ÂÊÝ¤Ï¡Ö¸µ¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥µ¡¼¤À¤±¤É¡¢¹½¤¨Êý¤ä¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¤«¤±Êý¤¬¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¡£½Å¿´¤¬¾ï¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¿Ê¬¥Ö¥í¥Ã¥¥ó¥°¤ò´ðËÜÅª¤Ë»È¤ï¤Ê¤¤¤«¤éÁ°½Å¿´¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¼Â±é¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯30ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë°ÂÊÝ¤Ï¡¢¥Ú¥ì¥¤¥é¤¬30ºÐ¤ÇMMA¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¯ÄÌ¤º¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£½é¤á¤Æ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç´ÑÀï¤¹¤ë»î¹ç¤¬¥Ú¥ì¥¤¥éÁª¼ê¤È¤¤¤¦¤Î¤âÄ¾´¶Åª¤Ë´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤ËÏÃ¤¹¤¬¡¢MMAÅ¾¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤ì¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¸À¤òÈò¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥Ú¥ì¥¤¥é¤¬36ºÐ¤ÇUFC¤Î2ËÜÌÜ¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÎã¤Ë¡ÖÌ´¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡¢36ºÐ¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤¬²¾¤Ëº£¤«¤éMMA¤ä¤ë¤ÈÊ¢¤ò·è¤á¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢36ºÐ¤Þ¤Ç7Ç¯´Ö¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¸¤ã¤¢UFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ã¤ÆËÍ¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò»×¤¤ÉÁ¤¯¡£
¡¡¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¡Ö¤Þ¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂù¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È±ì¤Ë´¬¤¤¤¿¤¬¡¢³ÊÆ®µ»¤ÎËÜ¾ì¡¦¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ÇÂç¤¤¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿°ÂÊÝ¡£5·î4Æü³«ºÅ¤Î¡ØRIZINÃËº×¤ê¡Ù¤Ë»²Àï¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤È¤¤¤¦ÂçÉñÂæ¤Ç°ÂÊÝ¤ÏÃ¯¤ÈÀï¤¦¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ú¥ì¥¤¥é¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤«¤éMMA¤ËÅ¾¸þ¤·UFC¤Î²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£ÂçÃÀÉÔÅ¨¤ÊÈ¯¸À¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î³ÊÆ®µ»¥Õ¥¡¥ó¤Ï´üÂÔ¤ò¹â¤Þ¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æ°²è¡Û°ÂÊÝÎÜµ±Ìé¡Ö²¾¤ËMMA¤ò¤ä¤ë¤ÈÊ¢¤ò·è¤á¤¿¤È¤·¤Æ¡Ä¡×¥Ú¥ì¥¤¥é¤ÈÄá²°Îç¤ò¸ì¤ë
¡¡Æ±Âç²ñ¤ò¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤·¤¿U-NEXT¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖU-NEXT³ÊÆ®µ»¸ø¼°¡×¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æ°²è¤Ç¡¢°ÂÊÝ¤Ï¸½ÃÏ´ÑÀï¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥µ¡¼½Ð¿È¤Î¡Ê¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¡Ë¥Ú¥ì¥¤¥é¤¬¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ç¡£°ÂÊÝÎÜµ±Ìé¤¬MMA¤ò²¾¤Ë¤ä¤ë¤È¤·¤Æ¡¢´°À®·Á¤òÎã¤¨¤ë¤Ê¤é¥Ú¥ì¥¤¥é¤Ê¤ì¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¤½¤ì¤òÀ¸¤Ç¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤Þ¤¿¡¢²áµî¤Ë°ì½ï¤ËÎý½¬¤·¤¿Äá²°Îç¤Î±þ±ç¤âÍýÍ³¤Ç¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯30ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë°ÂÊÝ¤Ï¡¢¥Ú¥ì¥¤¥é¤¬30ºÐ¤ÇMMA¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¯ÄÌ¤º¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£½é¤á¤Æ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç´ÑÀï¤¹¤ë»î¹ç¤¬¥Ú¥ì¥¤¥éÁª¼ê¤È¤¤¤¦¤Î¤âÄ¾´¶Åª¤Ë´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤ËÏÃ¤¹¤¬¡¢MMAÅ¾¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤ì¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¸À¤òÈò¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥Ú¥ì¥¤¥é¤¬36ºÐ¤ÇUFC¤Î2ËÜÌÜ¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÎã¤Ë¡ÖÌ´¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡¢36ºÐ¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤¬²¾¤Ëº£¤«¤éMMA¤ä¤ë¤ÈÊ¢¤ò·è¤á¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢36ºÐ¤Þ¤Ç7Ç¯´Ö¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¸¤ã¤¢UFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ã¤ÆËÍ¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò»×¤¤ÉÁ¤¯¡£
¡¡¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¡Ö¤Þ¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂù¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È±ì¤Ë´¬¤¤¤¿¤¬¡¢³ÊÆ®µ»¤ÎËÜ¾ì¡¦¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ÇÂç¤¤¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿°ÂÊÝ¡£5·î4Æü³«ºÅ¤Î¡ØRIZINÃËº×¤ê¡Ù¤Ë»²Àï¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤È¤¤¤¦ÂçÉñÂæ¤Ç°ÂÊÝ¤ÏÃ¯¤ÈÀï¤¦¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ú¥ì¥¤¥é¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤«¤éMMA¤ËÅ¾¸þ¤·UFC¤Î²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£ÂçÃÀÉÔÅ¨¤ÊÈ¯¸À¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î³ÊÆ®µ»¥Õ¥¡¥ó¤Ï´üÂÔ¤ò¹â¤Þ¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£