U-17日本高校サッカー選抜のメンバー発表！ 選手権制覇の前橋育英から4名が選出【J-VILLAGE CUP】
日本サッカー協会(JFA)は12日、U-17日本高校サッカー選抜のメンバーを発表した。
U-17日本高校サッカー選抜は、J-VILLAGE CUP U-18に参加。14日にアメリカのCrossfire Premier Soccer Club(クロスファイアー・プレミア・サッカー・クラブ)、15日に横浜FCユース、16日に京都サンガF.C. U-18と対戦。17日に順位決定戦を行う。
今回のメンバーには、全日本高校サッカー選手権で優勝を果たした前橋育英からはMF白井誠也やDF竹ノ谷優駕など4名が招集を受けることに。準優勝の流通経済大学柏高校のMF安藤晃希や静岡学園高校のMF篠塚怜音などが招集されている。
GK
松田駿(青森山田高校/2年)
村上葵(大津高校/2年)
DF
齊藤空人(鹿島学園高校/2年)
瀧口眞大(前橋育英高校/2年)
竹ノ谷優駕(前橋育英高校/2年)
塩田航央(東海大相模高校/2年)
陶山響(桐光学園高校/2年)
萩原慶(桐光学園高校/1年)
村上慶(大津高校/2年)
中野陽斗(神村学園高等部/2年)
MF
柴野快仁(前橋育英高校/2年)
白井誠也(前橋育英高校/2年)
安藤晃希(流通経済大柏高校/2年)
和食陽向(帝京長岡高校/1年)
篠塚怜音(静岡学園高校/2年)
山粼絢心(富士市立高校/2年)
湯月哲大(米子北高校/2年)
佐々木悠太(神村学園高等部/2年)
FW
宮本周征(帝京高校/2年)
大森風牙(高川学園高校/2年)
大石脩斗(鹿児島城西高校/2年)
U-17日本高校サッカー選抜は、J-VILLAGE CUP U-18に参加。14日にアメリカのCrossfire Premier Soccer Club(クロスファイアー・プレミア・サッカー・クラブ)、15日に横浜FCユース、16日に京都サンガF.C. U-18と対戦。17日に順位決定戦を行う。
◆U-17日本高校サッカー選抜メンバー
GK
松田駿(青森山田高校/2年)
村上葵(大津高校/2年)
DF
齊藤空人(鹿島学園高校/2年)
瀧口眞大(前橋育英高校/2年)
竹ノ谷優駕(前橋育英高校/2年)
塩田航央(東海大相模高校/2年)
陶山響(桐光学園高校/2年)
萩原慶(桐光学園高校/1年)
村上慶(大津高校/2年)
中野陽斗(神村学園高等部/2年)
MF
柴野快仁(前橋育英高校/2年)
白井誠也(前橋育英高校/2年)
安藤晃希(流通経済大柏高校/2年)
和食陽向(帝京長岡高校/1年)
篠塚怜音(静岡学園高校/2年)
山粼絢心(富士市立高校/2年)
湯月哲大(米子北高校/2年)
佐々木悠太(神村学園高等部/2年)
FW
宮本周征(帝京高校/2年)
大森風牙(高川学園高校/2年)
大石脩斗(鹿児島城西高校/2年)