■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4588) オンコリス　　 東証グロース
(3350) メタプラ　　　 東証スタンダード
(3807) フィスコ　　　 東証グロース
(3825) リミックス　　 東証スタンダード
(186A) アストロＨＤ　 東証グロース

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(8894) レボリュー　　 東証スタンダード
(7201) 日産自　　　　 東証プライム
(100000018) 日経平均　　　 東証その他
(7182) ゆうちょ銀　　 東証プライム
(6966) 三井ハイテク　 東証プライム


出所：MINKABU PRESS