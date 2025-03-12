BUCK-TICK¡¢±ÇÁüºîÉÊ¤«¤é±Ç²è¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡ÖâÁ¤·¤¯¤Æ »ë¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥À¥à ¥Õ¥ê¡¼¥À¥à ¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥í¥¹¥È¡×ÇÛ¿®
BUCK-TICK¤¬¡¢Blu-ray&DVD¡Ø·à¾ìÈÇBUCK-TICK ¥Ð¥¯¥Á¥¯¸½¾Ý - New World -¡Ù¤òÈ¯Çä¡£ËÜºî¤Î2¶Ê¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡ÖâÁ¤·¤¯¤Æ »ë¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥À¥à ¥Õ¥ê¡¼¥À¥à ¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥í¥¹¥È¡×¤¬ÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø·à¾ìÈÇBUCK-TICK ¥Ð¥¯¥Á¥¯¸½¾Ý - New World -¡Ù¤Ï¡¢2021Ç¯12·î29Æü¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤«¤é2023Ç¯12·î29Æü¤Þ¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼35¼þÇ¯¤Î³èÆ°¤ò¼´¤Ë¤·¤¿´Ý2Ç¯¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥ÈºîÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÉI¡È¤È¡ÈII¡É¤Î2Éôºî¡£
¤³¤Î2¶Ê¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤¬ÇÛ¿®³«»Ï¡£¡ÖI¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥À¥à ¥Õ¥ê¡¼¥À¥à ¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥í¥¹¥È¡×¤Ïºî»ì¤òº£°æ¼÷¡¢ºî¶Ê¤òÀ±Ìî±ÑÉ§¤¬¡¢¡ÖII¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡ÖâÁ¤·¤¯¤Æ »ë¤¨¤Ê¤¤¡×¤Ïºî»ì¡¦ºî¶Ê¤È¤â¤Ëº£°æ¼÷¡¢¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢·à¾ì¤Ç¤Î¤ßÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëBUCK-TICK¤Î¿·¶Ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
BUCK-TICK¤Ï¡¢4·î¤è¤ê¡¢ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥¹¥Ö¥í¥µ SUBROSA¡Ù¤ò·È¤¨¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãTOUR 2025 ¥¹¥Ö¥í¥µ SUBROSA¡ä¤ò³«ºÅ¡£ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ï£´·î12Æü(ÅÚ)ÀçÂæ¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢5·î25Æü(Æü) Åìµþ¡§Ë½§PIT¸ø±é¤Þ¤Ç¡¢12¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢6·î7Æü(ÅÚ)¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÄÉ²Ã¸ø±é¤â·èÄê¡£YouTube[BUCK-TICK¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë]¤Ë¤Æ¥Ä¥¢¡¼¤Î¥È¥ì¡¼¥é¡¼±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
ÇÛ¿®¤Þ¤È¤áURL¡§https://buck-tick.lnk.to/MabushikuteMienai_FreedomFreedomParadiseLost
¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯3·î12Æü¡Ê¿å¡Ë
Blu-ray´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ× (3Blu-ray+SHM-CD) / VIZL-2426 / ¡ï19,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
DVD´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ× (3DVD+SHM-CD) / VIZL-2427 / ¡ï16,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Blu-rayÄÌ¾ïÈ× (2Blu-ray) / VIXL-479¡Á480 / ¡ï12,100¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
DVDÄÌ¾ïÈ× (2DVD) / VIBL-1175¡Á1176 / ¡ï9,900¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Ê4ËçÁÈ¡Ë[Blu-ray/DVD¶¦ÄÌ]¡Û
DISC1¡ÊBD/DVD¡Ë : ¡Ö·à¾ìÈÇ BUCK-TICK ¥Ð¥¯¥Á¥¯¸½¾Ý - New World - µ¡×
DISC2¡ÊBD/DVD¡Ë : ¡Ö·à¾ìÈÇ BUCK-TICK ¥Ð¥¯¥Á¥¯¸½¾Ý - New World - ¶¡×
DISC3¡ÊBD/DVD¡Ë : ¡ÖTOUR 2023 °Û¶õ-IZORA- FINALO¡×
DISC4¡ÊSHM-CD¡Ë : ¡Ø·à¾ìÈÇBUCK-TICK ¥Ð¥¯¥Á¥¯¸½¾Ý - New World -¡Ù¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°
¡Ú´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×ÆÃÅµ(Blu-ray/DVD¶¦ÄÌ)¡Û
¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸»ÅÍÍ
¡¦2023Ç¯9·î18Æü¤Ë·²ÇÏ²»³Ú¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖBUCK-TICK TOUR 2023 °Û¶õ-IZORA- FINALO¡×¤Î¥é¥¤¥ô±ÇÁüºîÉÊ¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿±ÇÁü¥Ç¥£¥¹¥¯¤òÉÕÂ°
¡¦¡Ø·à¾ìÈÇBUCK-TICK ¥Ð¥¯¥Á¥¯¸½¾Ý - New World -¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°2¶Ê¼ýÏ¿¤·¤¿SHM-CD¤òÉÕÂ°
¡¦¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É10ËçÉÕÂ°
¡ÖTOUR 2023 °Û¶õ-IZORA- FINALO¡×
¡ã¼ýÏ¿¶Ê¡ä
SE. QUANTUM I
01. SCARECROW
02. ¥ï¥ë¥¥å¡¼¥ì¤Îµ³¹Ô
03. ICONOCLASM
04. »Ä³¼
05. °¦¤Î¥Ï¥ì¥à
06. ¤µ¤è¤Ê¤é¥·¥§¥ë¥¿¡¼ destroy and regenerate-Mix
07. Campanella ²ÖÂ«¤ò·¯¤Ë
08. THE SEASIDE STORY
09. ¿Íµû -mermaid-
10. Ìµ¸ÂLOOP -LEAP-
11. Boogie Woogie
12. ÌîÎÉÇ¥Ö¥ë¡¼
13. THE FALLING DOWN
14. Å·»È¤ÏÃ¯¤À
15. ÂÀÍÛ¤È¥¤¥«¥í¥¹
16. die
17. CLIMAX TOGETHER
18. Cuba Libre
19. Coyote
20. ¥Ò¥º¥ß
21. Ì¾¤âÌµ¤¤ï¤¿¤·
22. New World
SE. QUANTUM II
¡ãÄÌ¾ïÈ×¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Ê2ËçÁÈ¡Ë¡ä
DISC1¡ÊBD/DVD¡Ë : ¡Ö·à¾ìÈÇ BUCK-TICK ¥Ð¥¯¥Á¥¯¸½¾Ý - New World - µ¡×
DISC2¡ÊBD/DVD¡Ë : ¡Ö·à¾ìÈÇ BUCK-TICK ¥Ð¥¯¥Á¥¯¸½¾Ý - New World - ¶¡×
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://bt-movie.love/
¥é¥¤¥Ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
³«ºÅÆüÄø¡§2025Ç¯2·î21Æü(¶â)¡Á3·î9Æü(Æü)
¾ì½ê¡§¿·½É¥·¥¢¥¿¡¼¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼¡Ê¿·½É¥Þ¥ë¥¤ËÜ´Û8³¬¡Ë
³«´Û»þ´Ö¡§ 11:30¡Á21:05¡ÊºÇ½ªÆþ´Û20:15¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§Á°Çä4,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
[W²ñ°÷¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹ÔÍ½Ìó]
2024Ç¯12·î27Æü¡Ê¶â¡Ë20:00¡Á2025Ç¯1·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59
[FISH TANK/LOVE & MEDIA PORTABLE²ñ°÷¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹ÔÍ½Ìó]
2025Ç¯1·î17Æü¡Ê¶â¡Ë12:00¡Á2025Ç¯1·î26Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¡¦°ìÈÌÈ¯ÇäÆü¡§2025Ç¯£²·î12Æü¡Ê¿å¡Ë
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¡Ê³ô¡ËStyle Agent MAIL: info@style-agent.jp
¼çºÅ¡§BANKER L.T.D
´ë²èÀ©ºî¡¦±¿±Ä¡§BUCK-TICKÅ¸2025¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
[BANKER L.T.D/ Style Agent,Ltd./ Shimizu Octo/ CHANGE ViSiON, Ltd.]
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
URL: https://buck-tick.com/feature/ss_exhibition_2025
¥é¥¤¥Ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
ÆüÉÕ¡§2025Ç¯3·î23Æü(Æü)
³«¾ì/³«±é»þ´Ö¡§Ì¤Äê
²ñ¾ì¡§ÅìµþÅÔÆâË¿½ê
¢¨¾ÜºÙ¤ÏÅöÁª¼Ô¤Ë¤Î¤ßÄÉ¤Ã¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨´°Á´¾·ÂÔ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ÅöÁª¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤´ËÜ¿Í°Ê³°¤ÏÆþ¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¥é¥¤¥Ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
2025.4.12(ÅÚ)µÜ¾ë¡§ÀçÂæGIGS
OPEN17:00¡¡START18:00¡¡
1FÎ©¸«¡¦2F¸åÊýÎ©¸« ¡ï9,900(ÀÇ¹þ)¡¿2F»ØÄê ¡ï11,000(ÀÇ¹þ) ¢¨¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
2025.4.13(Æü)¿·³ã¡§¿·³ãLOTS¡¡
OPEN17:00¡¡START18:00¡¡
Á´Î©¸« ¡ï9,900(ÀÇ¹þ)¢¨¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
2025.4.19(ÅÚ)Âçºå¡§Zepp Osaka Bayside¡¡
OPEN17:00¡¡START18:00¡¡
1FÎ©¸«¡¦2F¸åÊýÎ©¸« ¡ï9,900(ÀÇ¹þ)¡¿2F»ØÄê ¡ï11,000(ÀÇ¹þ) ¢¨¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
2025.4.20(Æü)°¦ÃÎ¡§Zepp Nagoya¡¡
OPEN17:00¡¡START18:00¡¡
1FÎ©¸«¡¦2F¸åÊýÎ©¸« ¡ï9,900(ÀÇ¹þ)¡¿2F»ØÄê ¡ï11,000(ÀÇ¹þ) ¢¨¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
2025.4.26(ÅÚ)¹Åç¡§¹ÅçCLUB QUATTRO¡¡
OPEN17:00¡¡START18:00¡¡
Á´Î©¸« ¡ï9,900(ÀÇ¹þ)¢¨¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
2025.4.27(Æü)Ê¡²¬¡§Zepp Fukuoka¡¡
OPEN17:00¡¡START18:00
1FÎ©¸«¡¦2F¸åÊýÎ©¸« ¡ï9,900(ÀÇ¹þ)¡¿2F»ØÄê ¡ï11,000(ÀÇ¹þ) ¢¨¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
2025.4.29(²Ð¡¦½Ë)¹áÀî¡§¹â¾¾festhalle
OPEN17:00¡¡START18:00
Á´Î©¸« ¡ï9,900(ÀÇ¹þ)¢¨¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
2025.5.11(Æü)ËÌ³¤Æ»¡§Zepp Sapporo
OPEN17:00¡¡START18:00
1FÎ©¸«¡¦2F¸åÊýÎ©¸« ¡ï9,900(ÀÇ¹þ)¡¿2F»ØÄê ¡ï11,000(ÀÇ¹þ) ¢¨¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
2025.5.16(¶â)Åìµþ¡§Zepp Haneda
OPEN18:00¡¡START19:00
1FÎ©¸«¡¦2F¸åÊýÎ©¸« ¡ï9,900(ÀÇ¹þ)¡¿2F»ØÄê ¡ï11,000(ÀÇ¹þ) ¢¨¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
2025.5.17(ÅÚ)Åìµþ¡§Zepp Haneda
OPEN17:00¡¡START18:00
1FÎ©¸«¡¦2F¸åÊýÎ©¸« ¡ï9,900(ÀÇ¹þ)¡¿2F»ØÄê ¡ï11,000(ÀÇ¹þ) ¢¨¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
2025.5.24(ÅÚ)Åìµþ¡§Ë½§PIT
OPEN17:00¡¡START18:00
Á´Î©¸« ¡ï9,900(ÀÇ¹þ)¢¨¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
2025.5.25(Æü)Åìµþ¡§Ë½§PIT
OPEN17:00¡¡START18:00
Á´Î©¸« ¡ï9,900(ÀÇ¹þ)¢¨¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
[¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈ¯Çä]
2025Ç¯3·î15Æü(ÅÚ)
[¥Ä¥¢¡¼ÆÃÀß¥µ¥¤¥È]
https://buck-tick.com/feature/specialsite_subrosa
¥é¥¤¥Ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
2025.6.7(ÅÚ)·²ÇÏ¡§·²ÇÏ²»³Ú¥»¥ó¥¿¡¼
OPEN17:00¡¡START18:00
Á´ÀÊ»ØÄê / Î©¸«(Î©¤Á°ÌÃÖ»ØÄê) \11,000(ÀÇ¹þ)
2025.6.8(Æü)·²ÇÏ¡§·²ÇÏ²»³Ú¥»¥ó¥¿¡¼
OPEN17:00¡¡START18:00
Á´ÀÊ»ØÄê / Î©¸«(Î©¤Á°ÌÃÖ»ØÄê) \11,000(ÀÇ¹þ)
2025.6.14(ÅÚ)Âçºå¡§NHK Âçºå¥Û¡¼¥ë
OPEN17:00¡¡START18:00
Á´ÀÊ»ØÄê \11,000(ÀÇ¹þ)
2025.6.15(Æü)Âçºå¡§NHK Âçºå¥Û¡¼¥ë
OPEN17:00¡¡START18:00
Á´ÀÊ»ØÄê \11,000(ÀÇ¹þ)
2025.6.19(ÌÚ)Åìµþ¡§LINE CUBE SHIBUYA(½ÂÃ«¸ø²ñÆ²)
OPEN17:30¡¡START18:30
Á´ÀÊ»ØÄê \11,000(ÀÇ¹þ)
2025.6.20(¶â)Åìµþ¡§LINE CUBE SHIBUYA(½ÂÃ«¸ø²ñÆ²)
OPEN17:30¡¡START18:30
Á´ÀÊ»ØÄê \11,000(ÀÇ¹þ)
2025.7.2(¿å)Åìµþ¡§LINE CUBE SHIBUYA(½ÂÃ«¸ø²ñÆ²)
OPEN17:30¡¡START18:30
Á´ÀÊ»ØÄê \11,000(ÀÇ¹þ)
2025.7.3(ÌÚ)Åìµþ¡§LINE CUBE SHIBUYA(½ÂÃ«¸ø²ñÆ²)
OPEN17:30¡¡START18:30
Á´ÀÊ»ØÄê \11,000(ÀÇ¹þ)
2025.7.8(²Ð)Åìµþ¡§LINE CUBE SHIBUYA(½ÂÃ«¸ø²ñÆ²)
OPEN17:30¡¡START18:30
Á´ÀÊ»ØÄê \11,000(ÀÇ¹þ)
2025.7.9(¿å)Åìµþ¡§LINE CUBE SHIBUYA(½ÂÃ«¸ø²ñÆ²)
OPEN17:30¡¡START18:30
Á´ÀÊ»ØÄê \11,000(ÀÇ¹þ)
[¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈ¯ÇäÆü]
2025Ç¯5·î24Æü(ÅÚ)
¡ã¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹ÔÍ½Ìó¾ðÊó¡ä
¡ý¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö[FISH TANK]²ñ°÷¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹ÔÍ½Ìó
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯3·î12Æü(¿å)12:00¡Á3·î24Æü(·î)14:00
¢¨¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö[FISH TANK]¤ÎÆþ²ñ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜ¼õÉÕ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï´é¼Ì¿¿ÉÕ¤ÎÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
[ÄÉ²Ã¸ø±éÆÃÀß¥µ¥¤¥È]
https://buck-tick.com/feature/ss_subrosa
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡BUCK-TICK ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È