BUCK-TICKが、Blu-ray&DVD『劇場版BUCK-TICK バクチク現象 - New World -』を発売。本作の2曲のテーマソング「眩しくて 視えない」「フリーダム フリーダム パラダイスロスト」が配信開始となっている。『劇場版BUCK-TICK バクチク現象 - New World -』は、2021年12月29日の日本武道館公演から2023年12月29日まで、デビュー35周年の活動を軸にした丸2年を追い続けたドキュメント作品であり、”I“と“II”の2部作。

リリース情報







『劇場版BUCK-TICK バクチク現象 - New World -』発売日:2025年3月12日(水)Blu-ray完全生産限定盤 (3Blu-ray+SHM-CD) / VIZL-2426 / ¥19,800(税込)DVD完全生産限定盤 (3DVD+SHM-CD) / VIZL-2427 / ¥16,500(税込)Blu-ray通常盤 (2Blu-ray) / VIXL-479〜480 / ¥12,100(税込)DVD通常盤 (2DVD) / VIBL-1175〜1176 / ¥9,900(税込)【完全生産限定盤収録内容(4枚組)[Blu-ray/DVD共通]】DISC1(BD/DVD) : 「劇場版 BUCK-TICK バクチク現象 - New World - 機DISC2(BD/DVD) : 「劇場版 BUCK-TICK バクチク現象 - New World - 供DISC3(BD/DVD) : 「TOUR 2023 異空-IZORA- FINALO」DISC4(SHM-CD) : 『劇場版BUCK-TICK バクチク現象 - New World -』テーマソング【完全生産限定盤特典(Blu-ray/DVD共通)】・スペシャルパッケージ仕様・2023年9月18日に群馬音楽センターにて行われた「BUCK-TICK TOUR 2023 異空-IZORA- FINALO」のライヴ映像作品を収録した映像ディスクを付属・『劇場版BUCK-TICK バクチク現象 - New World -』のテーマソング2曲収録したSHM-CDを付属・フォトカード10枚付属「TOUR 2023 異空-IZORA- FINALO」<収録曲>SE. QUANTUM I01. SCARECROW02. ワルキューレの騎行03. ICONOCLASM04. 残骸05. 愛のハレム06. さよならシェルター destroy and regenerate-Mix07. Campanella 花束を君に08. THE SEASIDE STORY09. 人魚 -mermaid-10. 無限LOOP -LEAP-11. Boogie Woogie12. 野良猫ブルー13. THE FALLING DOWN14. 天使は誰だ15. 太陽とイカロス16. die17. CLIMAX TOGETHER18. Cuba Libre19. Coyote20. ヒズミ21. 名も無きわたし22. New WorldSE. QUANTUM II<通常盤収録内容(2枚組)>DISC1(BD/DVD) : 「劇場版 BUCK-TICK バクチク現象 - New World - 機DISC2(BD/DVD) : 「劇場版 BUCK-TICK バクチク現象 - New World - 供詳細はこちら:https://bt-movie.love/