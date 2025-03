【ライブレポート】ENHYPEN『BEAT AX Vol.6』で圧巻のステージを披露！GLAYとの初コラボステージも

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■ENHYPENの人気曲「Drunk-Dazed [Japanese Ver.]」をGLAYのバンドバージョンで披露!

ENHYPENが3月8・9日に神奈川・横浜アリーナで開催された『BEAT AX Vol.6』に出演した。昨年同イベントのVol.2に出演し、今回で2度目の出演となる。

Day1となる8日の公演はVaundy、ILLIT、Day2の9日の公演はGLAYも出演した。

ENHYPENは今回、計8曲のステージを披露。最近開催した日本3都市ドームツアー『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN』では披露しなかった「Daydream」を披露し大盛り上がりを見せると、「No Doubt(Japanese Ver.)」「XO(Only If You Say Yes)(Japanese Ver.)」と最新曲で観客を沸かせた。

また、ENHYPEN初のバラードである日本オリジナル曲「BLOSSOM」では会場と一体となって歌声を響かせた。

続いて「Scream」「Paranormal」を披露し、最後は「Brought The Heat Back」でエネルギー溢れる圧巻のステージで観客を魅了した。

Day2の公演では、GLAYとのコラボステージをサプライズ披露。メンバーのJAYは2024年5月にリリースされたGLAYデビュー30周年記念シングル収録曲の「whodunit-GLAY × JAY(ENHYPEN)-」にフューチャリングで参加、さらに昨年6月に開催された『GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025』にサプライズ登場を果たしていた。

また、ENHYPEN初の冠番組『ENHYPENのかっこいいを独占させていただきます』(日本テレビ他/2024年10月~12月に放送)にはGLAYがゲストで登場し話題となったが、ENHYPENが全員でGLAYとコラボステージを披露するのは今回が初となる。

JAYとGLAYで「whodunit-GLAY × JAY(ENHYPEN)-」を披露し会場の熱気を高めると、続いてENHYPENの人気曲「Drunk-Dazed [Japanese Ver.]」をGLAYのバンドバージョンで披露。

GLAYのボーカルTERUも歌唱に加わるなど、まさかのサプライズ演出に双方のファンからも大歓声が巻き起こった。ENHYPENは2日間を通して圧巻のステージを披露し、大反響を得た。

ENHYPENは、4月にアメリカ最大規模の音楽フェスティバル『Coachella Valley Music and Arts Festival』に出演。7月には、昨年10月から開催中のワールドツアー『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’』の日本追加公演を開催する。詳細は特設サイトで。

PHOTO BY ハタサトシ/ヨシモリユウナ/藤井拓

ライブ情報

『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN -SUMMER EDITION-』

07/05(土)東京・味の素スタジアム

07/06(日)東京・味の素スタジアム

08/02(土)大阪・ヤンマースタジアム長居

08/03(日)大阪・ヤンマースタジアム長居

日本追加公演特設サイト

https://enhypen.hybejapan.events/walk_the_line_in_japan_stadium

ENHYPEN OFFICIAL SITE

https://enhypen-jp.weverse.io/