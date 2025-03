chilldspotが、<chilldspot 4th one man live tour “crowdsurf”>のライブ音源を本日3月12日に配信リリースした。そして、6月には東阪クアトロでの対バンライブ<ジャム vol.2>の開催を発表した。chilldspotは、2024年にデジタルEP『echowaves』を携え、海外公演を含む全14カ所を巡るライブハウスツアーを開催した。国内での盛り上がりはもちろんのこと、彼女たちの圧巻のパフォーマンスは海外でも反響を呼んだという。3月12日より配信開始となった『chilldspot 4th one man live tour “crowd surf” in Zepp Shinjuku (TOKYO)』は、日本でのツアーファイナルとなったZepp Shinjuku (TOKYO)公演を音源化したデジタルアルバムになっている。

合わせて、YouTubeでは同公演より「ray」のライブ映像が公開された。chilldspotのSNSでもショート動画として本公演のライブ映像が公開されているので、合わせてチェックして欲しい。

リリース情報

デジタルアルバム『chilldspot 4th one man live tour “crowd surf” in Zepp Shinjuku (TOKYO)』

リリース日:2025年3月12日(水)

配信URL:https://lnk.to/chilldspot4thlive_crowdsurf

[収録楽曲]

M1.crush

M2.sway

M3.Monster

M4.ネオンを消して

M5.いのそこ

M6.傍白

M7.僕たちは息をして

M8.hold me

M9.落下飛行

M10.have a nice day!

M11.full count

M12.BYE BYE

M13.Like?

M14.Groovynight

M15.愛哀

M16.ray

M17.line

M18.yours



ライブ情報

◾️<chilldspot 対バンライブ “ジャム Vol.2”>

2025年6月20日(金)大阪·梅田 CLUB QUATTRO

OPEN / START:18:00 / 19:00

2025年6月27日(金)会場:東京·渋谷 CLUB CUATTRO

OPEN / START:18:00 / 19:00



·チケット料金:5,500円(税込)※各公演別途ドリンク代必要

·FC抽選先行受付URL:https://w.pia.jp/t/chilldspot2025/

(受付期間:3月12日(水)19:00 〜3月23日(日)23:59)



そして、6月には東阪クアトロでの対バンツアー<chilldspot 対バンライブ “ジャム Vol.2”>の開催が決定した。本ツアーは6月20日の梅田 CLUB QUATTROと6月27日の渋谷 CLUB CUATTROが舞台となり、ゲストを迎えた対バンライブとして行われる。チケットは3月12日から3月23日までファンクラブ最速先行受付が開始している。対バンアーティストは後日発表されるとのことなので、3月12日配信となったライブアルバムを楽しみながら、続報を楽しみにしていてほしい。